Qu'est-ce que l'abandon silencieux et est-il controversé ?

De plus en plus de mots à la mode se sont infiltrés dans nos vies professionnelles. Bande passante, take it offline, SoLoMo et maintenant, rejoignant la liste, l'abandon silencieux. Mais de quoi s'agit-il ? Est-ce un phénomène générationnel ? Le dernier épisode d'une longue conversation sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? De tout cela ?

De nombreuses questions nous viennent à l'esprit lorsque nous entendons l'expression "abandon silencieux", mais l'une d'entre elles concerne les raisons de cette controverse. Pourquoi provoque-t-elle des disputes en ligne et parmi les amis et la famille ? C'est ce que nous allons découvrir.

Qu'est-ce que l'abandon silencieux ?

La signification exacte est encore sujette à débat, mais selon Linkedin, il s'agit de ne pas aller au-delà de la description de votre poste, c'est-à-dire de faire le travail pour lequel vous êtes payé. Un certain nombre de commentateurs en ligne ont décrit les nombreuses formes différentes que cela peut prendre - ne pas accepter des projets qui ne vous intéressent pas ou refuser de répondre aux messages après les heures de travail, pour n'en citer que quelques-unes.

Même pour l'utilisateur le plus occasionnel des médias sociaux, il a été difficile de passer à côté de la discussion sur la question de savoir si l'abandon silencieux du travail est une réalité au cours des derniers mois. Pourtant, on peut dire qu'il existe depuis des décennies. Quiconque a déjà été membre d'un syndicat sait que le "work to rule" est une tactique souvent utilisée pour améliorer les conditions de travail.

Alors pourquoi tout le monde en parle à nouveau ? Il y a plusieurs raisons, mais il s'agit avant tout d'une plus grande sensibilisation à la santé mentale, ainsi que d'un mouvement général contre ce qu'on appelle la "culture de l'arnaque".

Dans une enquête récente, un cinquième des travailleurs américains ont déclaré être des démissionnaires silencieux. Beaucoup d'entre eux ont également déclaré être épuisés. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène relativement nouveau, il est clair qu'il existe un lien entre le stress, le désengagement et l'abandon silencieux.

Alors, quelle est la controverse ?

On peut dire qu'il n'y en a pas, mais cela dépend de la personne à qui vous parlez. Matthew MacDonald a récemment écrit sur l'abandon silencieux dans l'Ottowa Citizen. Il a déclaré que la démission silencieuse n'est qu'une façon de travailler et que si les employeurs veulent prétendre que c'est un problème, le fait de ne pas accorder d'augmentation de salaire en fonction de l'inflation est un licenciement silencieux.

Cependant, Angela Mollard, dans le Daily Telegraph d'Australie, a déclaré que l'abandon silencieux n'est qu'un autre nom pour le relâchement et qu'il est dangereux. Si on le laisse s'installer dans la vie professionnelle, il s'insinuera aussi dans notre vie privée.

Inévitablement, la plupart des gens diront que c'est une question de génération. Les GenZers créent simplement un nouveau mot pour désigner le fait de faire ce pour quoi on est payé. Quelque chose que les personnes un peu plus âgées connaissent sous le nom de "work to rule" ou de "work/life balance".

Un moyen d'arrêter le burnout ?

Au-delà de la controverse, l'idée d'une démission silencieuse soulève une question sérieuse. Comment faire en sorte de concilier vie professionnelle et vie personnelle ?

La grande démission post-COVID (précurseur de l'abandon silencieux) a sans doute ouvert la voie à une plus grande prise en compte de la santé. Des horaires de travail raisonnables, la flexibilité, les congés et bien d'autres choses encore sont devenus des éléments essentiels et non plus un luxe. L'abandon silencieux est comme une extension de ce phénomène. Si les employeurs n'offrent pas un environnement propice à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les employés sont moins engagés et ne font pas plus que ce qui est prévu dans leur contrat.

L'épuisement professionnel a touché beaucoup de gens pendant la pandémie. [Près de 80 % des travailleurs américains ont déclaré avoir ressenti une forme de stress au travail (https://www.apa.org/monitor/2022/01/special-burnout-stress), ce qui représente un bond par rapport aux années pré-pandémie. Cette augmentation de l'épuisement professionnel, qu'il soit grave ou léger, a inévitablement conduit un plus grand nombre de personnes à se demander si cela en vaut la peine.

En plus de cela, le travail à domicile et la flexibilité accrue dans la journée d'un employé ont en fait vu des niveaux accrus de productivité. Un article de Bloomberg affirme que les gens étaient 13 % plus productifs en travaillant à domicile.

Au fur et à mesure que nous maîtrisons mieux le COVID, de nombreuses entreprises ont exigé des travailleurs qu'ils retournent au bureau. Cela va souvent à l'encontre des souhaits du personnel, qui fait valoir qu'une plus grande utilisation de la technologie peut contribuer à améliorer sa productivité.

On a l'impression que le départ tranquille, l'engagement, la santé, la productivité et la flexibilité font partie d'un même cercle. Lorsque les employeurs offrent un excellent environnement de travail, un salaire compétitif et le travail à distance, les employés se sentent plus engagés et investis. Sans compter qu'ils sont beaucoup moins susceptibles de se sentir épuisés. Un employé engagé est beaucoup moins susceptible de "démissionner discrètement" qu'un autre qui ne l'est pas.

