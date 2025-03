Was ist Quiet Quitting und ist es umstritten?

Immer mehr Schlagworte sind in unser Arbeitsleben eingedrungen. Bandbreite, "Take it offline", SoLoMo und jetzt auch noch "Quiet Quitting". Aber was ist das? Ist es ein Generationenwechsel? Ist es das Neueste in einer langen Diskussion über die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben? Alles von allem?

Es gibt viele Fragen, die uns in den Sinn kommen, wenn wir den Begriff "Quiet Quitting" hören, aber eine davon wollen wir ansprechen: Warum ist er so umstritten? Warum sorgt er online und im Freundes- und Familienkreis für Streit? Lassen Sie es uns herausfinden.

Was ist Quiet Quitting?

Die genaue Bedeutung ist immer noch umstritten, aber laut Linkedin bedeutet es, nicht über die Stellenbeschreibung hinauszugehen, d.h. die Arbeit zu erledigen, für die man bezahlt wird. Eine Reihe von Online-Kommentatoren haben die vielen verschiedenen Formen beschrieben, die dies annehmen kann - keine Projekte zu übernehmen, die einen nicht interessieren, oder sich zu weigern, Nachrichten nach der Arbeitszeit zu beantworten, um nur einige zu nennen.

In den letzten Monaten ist die Diskussion über die Frage, ob stilles Kündigen eine Sache ist, selbst für den gelegentlichsten Social-Media-Nutzer kaum zu übersehen gewesen. Allerdings gibt es diese Diskussion wohl schon seit Jahrzehnten. Jeder, der schon einmal Mitglied einer Gewerkschaft war, weiß, dass "work to rule" eine Taktik ist, die häufig zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen eingesetzt wird.

Warum ist sie also wieder in aller Munde? Dafür gibt es mehrere Gründe, aber in erster Linie geht es um ein größeres Bewusstsein für psychische Gesundheit und um einen allgemeinen Vorstoß gegen die so genannte "Hustle Culture".

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage gab ein Fünftel der US-Arbeitnehmer an, sie seien stille Drückeberger. Viele von ihnen gaben auch an, ausgebrannt zu sein. Auch wenn es sich um ein relativ neues Phänomen handelt, ist doch klar, dass es einen Zusammenhang zwischen Stress, Disengagement und stiller Kündigung gibt.

Was ist also die Kontroverse?

Es gibt wohl keine, aber das hängt davon ab, mit wem man spricht. Matthew MacDonald kürzlich schrieb er im Ottowa Citizen über das stille Kündigen. Er sagte, dass stilles Kündigen nur Arbeit nach Vorschrift ist, und wenn Arbeitgeber behaupten wollen, es sei ein Problem, dann ist das Nichtanpassen der Gehälter an die Inflation ein stilles Entlassen.

Angela Mollard in der australischen Tageszeitung Daily Telegraph sagte jedoch, stilles Kündigen sei nur ein anderer Name für Faulenzen und gefährlich. Wenn wir zulassen, dass es im Arbeitsleben Einzug hält, wird es sich auch in unser Privatleben einschleichen.

Die meisten würden sagen, dass es unweigerlich eine Frage der Generation ist. Die Generation Z kreiert einfach ein neues Wort dafür, dass man das tut, wofür man bezahlt wird. Etwas, das diejenigen, die etwas älter sind, als "Work to rule" oder "Work-Life-Balance" kennen.

Ein Weg, um Burnout zu verhindern?

Abgesehen von der Kontroverse wirft die Idee des stillen Kündigens eine ernsthafte Frage auf. Wie stellen wir sicher, dass wir Arbeit und Privatleben in Einklang bringen?

Der große Rücktritt nach der COVID-Initiative (ein Vorläufer des stillen Ausstiegs) hat wohl den Stein ins Rollen gebracht, damit die Menschen mehr Rücksicht auf ihre Gesundheit nehmen. Angemessene Arbeitszeiten, Flexibilität, Freizeit und mehr - all das wurde zu einem Muss und nicht zu einem Nice-to-have. Das stille Verlassen des Arbeitsplatzes scheint eine Fortsetzung davon zu sein. Wenn Arbeitgeber keine Rahmenbedingungen schaffen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben ermöglichen, sinkt das Engagement der Arbeitnehmer und sie werden nicht mehr tun, als sie vertraglich verpflichtet sind.

Während der Pandemie waren viele Menschen von Burnout betroffen. Nahezu 80 Prozent der US-amerikanischen Arbeitnehmer berichteten, dass sie sich in irgendeiner Form am Arbeitsplatz gestresst fühlten - ein Anstieg gegenüber den Jahren vor der Pandemie. Diese Zunahme von Burnout, ob schwer oder leicht, führte unweigerlich dazu, dass sich mehr Menschen fragten: Ist es das wert?

Hinzu kommt, dass die Arbeit von zu Hause aus und die größere Flexibilität im Tagesablauf der Arbeitnehmer tatsächlich zu einer Steigerung der Produktivität führten. In einem Bloomberg-Artikel wird behauptet, dass Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, 13 Prozent produktiver sind.

Seitdem wir COVID besser verstehen, verlangen viele Unternehmen von ihren Mitarbeitern, dass sie ins Büro zurückkehren. Dies geschieht oft gegen den Willen der Mitarbeiter, die argumentieren, dass ein verstärkter Einsatz von Technologie ihre Produktivität steigern kann.

Es hat den Anschein, als ob Kündigungsschutz, Engagement, Gesundheit, Produktivität und Flexibilität alle Teil desselben Kreises sind. Wenn Arbeitgeber ein gutes Arbeitsumfeld, eine wettbewerbsfähige Vergütung und die Möglichkeit der Fernarbeit bieten, fühlen sich die Mitarbeiter engagierter und engagierter. Ganz zu schweigen davon, dass die Wahrscheinlichkeit, ausgebrannt zu sein, deutlich geringer ist. Bei einem engagierten Mitarbeiter ist die Wahrscheinlichkeit einer "stillen Kündigung" weitaus geringer als bei einem unengagierten.

