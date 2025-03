O que é Quiet Quitting e é Controverso?

Cada vez mais palavras-chave têm se infiltrado em nossa vida profissional. Largura de banda, desligá-lo, SoLoMo e agora, juntando-se à lista, desistir silenciosamente. Mas o que é isso? É geracional? A última palavra em uma longa conversa sobre equilíbrio trabalho/vida? Tudo o que foi dito acima?

Há muitas perguntas que nos vêm à mente quando ouvimos o termo desistência silenciosa, mas uma que queremos abordar é o motivo da controvérsia. Por que ele está causando discussões on-line e entre amigos e familiares? Vamos descobrir.

O que é o Quiet Quitting?

O significado exato ainda está em debate, mas segundo o Linkedin, não vai além de sua descrição de trabalho, ou seja, fazer o trabalho para o qual você é pago para fazer. Vários comentaristas on-line descreveram as muitas formas diferentes que isso pode assumir - não assumindo projetos que não lhe interessam ou recusando-se a responder mensagens após o horário de trabalho, para citar algumas.

Até mesmo para o usuário mais casual das mídias sociais, a discussão sobre se desistir calmamente é algo que tem sido difícil de perder nos últimos meses. Mas, sem dúvida, já existe há décadas. Qualquer pessoa que já foi membro de um sindicato sabe que "trabalhar para governar" é uma tática freqüentemente usada para melhorar as condições de trabalho.

Então por que todos estão falando sobre isso novamente? Há algumas razões, mas principalmente uma maior consciência da saúde mental, assim como um empurrão geral contra a chamada "cultura da agitação".

Em uma pesquisa recente, um fifth of US workers said they were quiet quitters. Muitos deles também afirmaram ter sido queimados. Embora seja um fenômeno relativamente novo - é claro que há uma ligação entre; estresse, desinteresse e desistência silenciosa.

Então, qual é a controvérsia?

É possível que não exista, mas isso depende de com quem você fala. Matthew MacDonald recentemente escreveu sobre a demissão silenciosa no Ottowa Citizen. Ele disse que a demissão silenciosa é apenas trabalho para governar e se os empregadores quiserem afirmar que é um problema, então não dar aumentos salariais de acordo com a inflação é uma demissão silenciosa.

No entanto, Angela Mollard no Daily Telegraph da Austrália disse que desistir silenciosamente é apenas outro nome para descuidar e é perigoso. Permitindo que ela se insira na vida profissional, ela também se infiltrará em nossa vida privada.

Inevitavelmente, a maioria diria que é geracional. Os GenZers estão simplesmente criando uma nova palavra para fazer o que é pago para fazer. Algo que aqueles um pouco mais velhos saberiam como trabalho para governar ou criar um equilíbrio trabalho/vida.

Uma maneira de parar a queima?

Controvérsia à parte, a idéia de parar quieto levanta uma séria questão. Como podemos ter certeza de equilibrar trabalho e vida pessoal?

A grande demissão pós-COVID (um precursor para a desistência silenciosa), indiscutivelmente, colocou a bola em movimento para as pessoas que têm uma maior consideração por sua saúde. Horário de trabalho razoável, flexibilidade, tempo livre e muito mais - tudo se tornou coisas essenciais ao invés de agradáveis de ter. A desistência silenciosa parece uma extensão disto. Se os empregadores não proporcionam o ambiente para um bom equilíbrio entre trabalho e vida, então os empregados se tornam menos engajados e não farão mais do que estão contratados.

O esgotamento afetou muitas pessoas durante a pandemia. (https://www.apa.org/monitor/2022/01/special-burnout-stress) - um salto dos anos pré-pandêmicos. Este aumento do esgotamento, seja grave ou leve, inevitavelmente levou a que mais pessoas perguntassem - vale a pena?

Além disso, o trabalho em casa e a maior flexibilidade no dia-a-dia de um funcionário, na verdade, tiveram um aumento nos níveis de produtividade. A Bloomberg article afirma que as pessoas eram 13% mais produtivas trabalhando a partir de casa.

Como temos um maior domínio da COVID, muitas empresas têm exigido que os trabalhadores retornem ao escritório. Isto é freqüentemente contra a vontade dos funcionários, que argumentam que um maior uso da tecnologia pode ajudar a melhorar sua produtividade.

Parece que desistir silenciosamente, engajamento, saúde, produtividade e flexibilidade fazem todos parte do mesmo círculo. Quando os empregadores proporcionam um ótimo ambiente de trabalho, remuneração competitiva e trabalho remoto, os funcionários se sentem mais engajados e investidos. Sem mencionar que é muito menos provável que se sintam queimados. Esse empregado engajado tem muito menos probabilidade de "parar quieto" do que aquele que não está.

