क्वाइट क्विटिंग क्या है और क्या यह विवादास्पद है?

हमारी कार्यशील ज़िंदगी में दिन-ब-दिन और भी ज़्यादा बज़वर्ड्स (प्रचलित शब्द) समा रहे हैं। बैंडविड्थ, टेक इट ऑफ़लाइन, सोलोमो और अब, इस सूची में शामिल हो रहा है, क्वाइट क्विटिंग। लेकिन यह है क्या? क्या यह पीढ़ीगत है? क्या यह काम/जीवन संतुलन को लेकर लंबी बातचीत में सबसे नया मोड़ है? या उपरोक्त सभी?

जब हम 'क्वाइट क्विटिंग' शब्द सुनते हैं तो मन में कई सवाल आते हैं, लेकिन एक सवाल जो हम पूछना चाहते हैं वह यह है कि यह विवादास्पद क्यों है। यह ऑनलाइन और दोस्तों-परिवार के बीच बहस क्यों पैदा कर रहा है? आइए पता लगाते हैं।

क्वाइट क्विटिंग क्या है?

सटीक अर्थ अभी भी बहस के दायरे में है, लेकिन लिंक्डइन के अनुसार यह आपके कार्य विवरण से परे कुछ भी करने के बारे में नहीं है, यानी वह काम करना जिसके लिए आपको भुगतान किया जाता है। कई ऑनलाइन टिप्पणीकारों ने इसके कई रूप बताए हैं – जैसे उन परियोजनाओं को न लेना जिनमें आपकी रुचि नहीं है या काम के समय के बाद संदेशों का जवाब देने से इनकार करना, आदि।

सबसे साधारण सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के लिए भी, हाल के महीनों में 'क्वाइट क्विटिंग' की चर्चा से बचना मुश्किल रहा है। हालांकि, तर्कसंगत रूप से यह दशकों से मौजूद है। जो कोई भी कभी ट्रेड यूनियन का सदस्य रहा है, वह जानता है कि 'वर्क टू रूल' एक ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल अक्सर कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए किया जाता है।

तो फिर हर कोई इसके बारे में फिर से क्यों बात कर रहा है? इसके कुछ कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह बेहतर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और तथाकथित 'हसल कल्चर' के खिलाफ एक सामान्य दबाव है।

हाल ही के एक सर्वेक्षण में, एक पाँचवाँ हिस्सा अमेरिकी कर्मचारियों ने कहा कि वे चुपचाप नौकरी छोड़ देते हैं। इनमें से कई ने यह भी दावा किया कि वे थक चुके हैं। हालांकि यह एक अपेक्षाकृत नई घटना है, लेकिन यह स्पष्ट है कि तनाव, उदासीनता और चुपचाप नौकरी छोड़ने के बीच संबंध है।

तो विवाद क्या है?

कहा जा सकता है कि कोई नहीं है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैथ्यू मैकडोनाल्ड हाल ही में ओटावा सिटिजन में क्वाइट क्विटिंग के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि क्वाइट क्विटिंग सिर्फ नियमावली के अनुसार काम करना है, और अगर नियोक्ता इसे समस्या बताना चाहते हैं तो महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि न देना क्वाइट फायरिंग है।

हालाँकि ऑस्ट्रेलिया के डेली टेलीग्राफ में एंजेला मोलार्ड ने कहा कि क्वाइट क्विटिंग बस आलस का एक और नाम है और यह खतरनाक है। इसे कार्य जीवन में जड़ जमाने देने पर यह हमारी निजी ज़िंदगी में भी धीरे-धीरे समा जाएगा।

अनिवार्य रूप से, ज्यादातर लोग कहेंगे कि यह पीढ़ीगत है। जेन ज़ेडर्स बस उस काम के लिए एक नया शब्द बना रहे हैं जिसे करने के लिए उन्हें वेतन मिलता है। कुछ लोग इसे 'नियमों के अनुसार काम करना' या 'काम-जीवन संतुलन बनाना' कहेंगे।

बर्नआउट को रोकने का तरीका?

विवाद को एक तरफ रखकर, क्विट क्विटिंग की अवधारणा एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। हम काम और निजी जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें?

कोविड के बाद की 'ग्रेट रिजाइनशन' (क्वाइट क्विटिंग का एक पूर्ववर्ती) ने यकीनन लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया। उचित कामकाजी घंटे, लचीलापन, अवकाश और अन्य सुविधाएँ - ये सभी 'चाहने योग्य' चीज़ों के बजाय 'ज़रूरी' चीज़ें बन गईं। क्वाइट क्विटिंग इसी का एक विस्तार लगता है। यदि नियोक्ता अच्छे कार्य/जीवन संतुलन का वातावरण प्रदान नहीं करते हैं, तो कर्मचारी कम जुड़ाव महसूस करते हैं और वे अपने अनुबंध के अनुसार से अधिक काम नहीं करेंगे।

महामारी के दौरान बहुत से लोग बर्नआउट से प्रभावित हुए। लगभग 80 प्रतिशत अमेरिकी कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर किसी न किसी प्रकार के तनाव का अनुभव होने की बात कही। - महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में एक छलांग। बर्नआउट में यह वृद्धि, चाहे गंभीर हो या हल्की, अनिवार्य रूप से अधिक लोगों को यह पूछने पर मजबूर कर गई - क्या यह इसके लायक है?

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इसके अलावा, घर से काम करने और कर्मचारी के दिन में बढ़ी लचीलेपन ने वास्तव में उत्पादकता के स्तर में वृद्धि देखी। एक ब्लूमबर्ग लेख दावा है कि घर से काम करने पर लोग 13 प्रतिशत अधिक उत्पादक थे।

जैसे-जैसे हम COVID को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, कई व्यवसायों ने कर्मचारियों से कार्यालय लौटने की मांग की है। यह अक्सर कर्मचारियों की इच्छा के विरुद्ध होता है, जो तर्क देते हैं कि प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से उनकी उत्पादकता में सुधार हो सकता है।

ऐसा लगता है कि क्वाइट क्विटिंग, जुड़ाव, स्वास्थ्य, उत्पादकता और लचीलापन सभी एक ही चक्र का हिस्सा हैं। जब नियोक्ता एक बेहतरीन कार्य वातावरण, प्रतिस्पर्धी वेतन और रिमोट वर्किंग प्रदान करते हैं, तो कर्मचारी अधिक जुड़ाव और निवेश महसूस करते हैं। और यह भी कि वे थकान महसूस करने की संभावना बहुत कम होती है। वह जुड़ाव वाला कर्मचारी 'क्वाइट क्विट' करने की संभावना उस कर्मचारी की तुलना में बहुत कम होती है जो जुड़ाव महसूस नहीं करता।