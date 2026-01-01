Od dzisiaj użytkownicy Microsoftu mogą założyć konto w serwisie Doodle za pomocą jednego kliknięcia. Wystarczy skorzystać z przycisku logowania Microsoft, aby się zalogować i od razu przystąpić do planowania spotkań.

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Ten Funkcja pojedynczego logowania firmy Microsoft to idealne rozwiązanie dla użytkowników Microsoftu i ich zespołów, którzy często organizują spotkania. Spójrzmy prawdzie w oczy – nikt nie ma czasu na niekończącą się wymianę e-maili czy nieudane próby dodzwonienia się, dlatego właśnie korzystasz z Doodle. Teraz, gdy jesteśmy zintegrowani ze środowiskiem Microsoft, a Twój zespół ma już przestrzeń roboczą Microsoft, planowanie spotkań za pomocą Doodle stało się jeszcze wygodniejsze.

Planując kolejne spotkanie lub biorąc w nim udział, możesz z łatwością porównać kalendarze wszystkich swoich współpracowników. Chcesz z wyprzedzeniem upewnić się, że konkretna osoba będzie mogła wziąć udział w spotkaniu? Wystarczy sprawdzić jej kalendarz z menu podczas dodawania proponowanych terminów. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nie ma żadnych kolizji terminów.

Wysyłanie zaproszeń na spotkania jest proste, jeśli korzystasz z konta Microsoft. Wszystkie adresy e-mail Twoich współpracowników z książki adresowej pojawią się automatycznie w menu. Nie musisz szukać danych kontaktowych ani wpisywać ich ręcznie – zajmiemy się tym za Ciebie. Podobnie w przypadku naszej funkcja przypomnień, możesz wysłać wiadomości e-mail do wszystkich osób, które wzięły udział lub jeszcze nie wzięły udziału w Twoim zaproszeniu na spotkanie.

Wykorzystaj w pełni możliwości aplikacji Doodle, synchronizując automatycznie wydarzenia — zarówno wstępne, jak i potwierdzone — ze swoim kalendarzem, dzięki czemu unikniesz podwójnych lub nadmiernych rezerwacji. Doodle to najwygodniejsze na świecie narzędzie do planowania spotkań, z którego co miesiąc korzysta 30 milionów użytkowników. Zarejestruj się za pośrednictwem Microsoftu i przekonaj się, o czym wszyscy mówią.

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