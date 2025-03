Fra og med i dag kan Microsoft-brugere oprette en Doodle-konto med et enkelt klik. Du skal blot bruge Microsoft-login-knappen til at logge ind og komme i gang med din planlægning.

Microsoft single sign-on-funktionen er den perfekte løsning for Microsoft-brugere og deres teams, der planlægger mange møder. Lad os se det i øjnene, ingen har tid til at bekymre sig om e-mail ping-pong eller telefonfis, det er derfor, du bruger Doodle i første omgang. Nu hvor vi er forbundet med Microsoft-universet, og dit team allerede har et Microsoft-arbejdsområde, er det lige blevet meget mere praktisk at planlægge med Doodle.

Du kan nemt sammenligne alle dine kollegers kalendere, når du planlægger dit næste møde eller deltager i et møde. Har du brug for at sikre dig, at en bestemt person kan deltage i mødet i forvejen? Du skal blot tjekke deres kalender i menuen, når du tilføjer dine tidsmuligheder. På den måde ved du, at der ikke er nogen kommende konflikter.

Det er nemt at sende mødeinvitationer, når du bruger et Microsoft-login. Alle dine kollegers e-mailadresser i din adressebog vises automatisk i menuen. Du behøver ikke at opspore nogens kontaktoplysninger eller skrive dem manuelt, vi klarer det for dig. På samme måde kan du med vores påmindelsesfunktion sende e-mails til alle, der har deltaget eller endnu ikke har deltaget i din mødeanmodning.

Få mest muligt ud af Doodle ved automatisk at synkronisere begivenheder til din kalender, foreløbige og bekræftede, så du undgår dobbeltbooking eller overbooking. Doodle er verdens mest praktiske planlægningsværktøj, der bruges af 30 millioner brugere hver måned. Tilmeld dig hos Microsoft, og se, hvad alle taler om.

