Ab heute können sich Microsoft-Benutzer mit nur einem Klick für ein Doodle-Konto anmelden. Verwenden Sie einfach den Microsoft-Login-Button, um sich einzuloggen und mit der Planung zu beginnen.

Das Microsoft Single Sign-On Feature ist die perfekte Lösung für Microsoft-Benutzer und ihre Teams, die viele Meetings planen. Seien wir ehrlich, niemand hat Zeit, sich mit E-Mail-Pingpong oder Telefon-Tag zu befassen, deshalb benutzt man ja Doodle. Jetzt, wo wir mit dem Microsoft-Universum verbunden sind und Ihr Team bereits über einen Microsoft-Arbeitsbereich verfügt, wird die Terminplanung mit Doodle noch viel bequemer.

Sie können ganz einfach die Kalender aller Ihrer Kollegen vergleichen, wenn Sie Ihr nächstes Meeting planen oder an einem teilnehmen. Möchten Sie sich vergewissern, dass eine bestimmte Person an der Besprechung teilnehmen kann? Überprüfen Sie einfach den Kalender dieser Person im Menü, wenn Sie Ihre Zeitoptionen hinzufügen. So können Sie sicher sein, dass es keine Konflikte geben wird.

Das Versenden von Einladungen zu Besprechungen ist einfach, wenn Sie ein Microsoft-Login verwenden. Alle E-Mail-Adressen Ihrer Kollegen in Ihrem Adressbuch werden automatisch im Menü angezeigt. Sie müssen die Kontakte nicht mehr ausfindig machen oder manuell eingeben, wir erledigen das für Sie. Ebenso können Sie mit unserer Erinnerungsfunktion E-Mails an alle senden, die an Ihrer Besprechungsanfrage teilgenommen haben oder noch teilnehmen müssen.

Nutzen Sie Doodle optimal, indem Sie Termine automatisch mit Ihrem Kalender synchronisieren, und zwar sowohl vorläufige als auch bestätigte Termine, damit Sie nicht doppelt buchen oder sich überbuchen. Doodle ist das bequemste Terminplanungswerkzeug der Welt und wird jeden Monat von 30 Millionen Nutzern verwendet. Melden Sie sich bei Microsoft an und sehen Sie, worüber alle reden.

