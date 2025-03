Da oggi, gli utenti Microsoft possono registrarsi per un account Doodle con un solo clic. È sufficiente utilizzare il pulsante di accesso Microsoft per effettuare il login e procedere con la programmazione.

La funzione Microsoft single sign-on è la soluzione perfetta per gli utenti Microsoft e i loro team che programmano molte riunioni. Nessuno ha il tempo di perdere tempo con il ping-pong delle e-mail o con le telefonate: è per questo che si usa Doodle. Ora che siamo collegati all'universo Microsoft e che il vostro team dispone già di uno spazio di lavoro Microsoft, la pianificazione con Doodle è diventata ancora più comoda.

È possibile confrontare facilmente i calendari di tutti i colleghi quando si pianifica la prossima riunione o si partecipa a una riunione. Avete bisogno di assicurarvi che una persona specifica possa partecipare alla riunione in anticipo? Basta controllare il suo calendario dal menu quando si aggiungono le opzioni di orario. In questo modo si sa che non ci sono conflitti imminenti.

L'invio di inviti a riunioni è facile se si utilizza un login Microsoft. Tutti gli indirizzi e-mail dei vostri colleghi presenti nella vostra rubrica appariranno automaticamente nel menu. Non c'è bisogno di rintracciare i contatti o di digitarli manualmente: ci pensiamo noi. Allo stesso modo, con la funzione promemoria, è possibile inviare e-mail a tutti coloro che hanno partecipato o devono ancora partecipare alla richiesta di riunione.

Sfruttate al massimo Doodle sincronizzando automaticamente gli eventi con il vostro calendario, sia quelli provvisori che quelli confermati, in modo da evitare di fare doppie prenotazioni o di prendere impegni eccessivi. Doodle è lo strumento di pianificazione più comodo al mondo, utilizzato da 30 milioni di utenti ogni mese. Iscrivetevi a Microsoft e scoprite di cosa parlano tutti.

Iscriviti ora!