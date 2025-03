À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs de Microsoft peuvent s'inscrire à un compte Doodle en un seul clic. Il suffit d'utiliser le bouton de connexion Microsoft pour se connecter et poursuivre la programmation.

La fonction d'authentification unique de Microsoft est la solution idéale pour les utilisateurs de Microsoft et leurs équipes qui programment de nombreuses réunions. Soyons réalistes, personne n'a le temps de s'embêter avec un ping-pong par e-mail ou par téléphone, c'est pour cela que vous utilisez Doodle en premier lieu. Maintenant que nous sommes connectés à l'univers Microsoft et que votre équipe dispose déjà d'un espace de travail Microsoft, la planification avec Doodle est encore plus pratique.

Vous pouvez facilement comparer les calendriers de tous vos collègues pour planifier votre prochaine réunion ou y participer. Vous voulez vous assurer que quelqu'un en particulier pourra assister à la réunion à l'avance ? Vérifiez simplement son calendrier dans le menu lorsque vous ajoutez vos options de temps. Vous saurez ainsi qu'il n'y a pas de conflits à venir.

L'envoi d'invitations à des réunions est facile lorsque vous utilisez un login Microsoft. Toutes les adresses électroniques de vos collègues figurant dans votre carnet d'adresses apparaissent automatiquement dans le menu. Inutile de rechercher le contact de quelqu'un ou de le saisir manuellement, nous nous en chargeons pour vous. De même, grâce à notre fonction de rappel, vous pouvez envoyer des e-mails à toutes les personnes qui ont participé ou qui doivent encore participer à votre demande de réunion.

Tirez le meilleur parti de Doodle en synchronisant automatiquement les événements avec votre calendrier, qu'ils soient provisoires ou confirmés, afin d'éviter les doubles réservations ou les surréservations. Doodle est l'outil de planification le plus pratique au monde, utilisé par 30 millions d'utilisateurs chaque mois. Inscrivez-vous auprès de Microsoft et voyez ce dont tout le monde parle.

Inscrivez-vous maintenant