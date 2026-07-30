Från och med idag kan Microsoft-användare skapa ett Doodle-konto med ett enda klick. Använd bara Microsoft-inloggningsknappen för att logga in och sätta igång med din schemaläggning.

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Den Microsofts funktion för enkel inloggning är den perfekta lösningen för Microsoft-användare och deras team som planerar många möten. Låt oss vara ärliga, ingen har tid att hålla på med e-postpingpong eller telefonspel – det är ju därför man använder Doodle från början. Nu när vi är anslutna till Microsoft-universumet och ditt team redan har en Microsoft-arbetsyta har det blivit ännu smidigare att boka möten med Doodle.

Du kan enkelt jämföra alla dina kollegors kalendrar när du planerar ditt nästa möte eller deltar i ett. Behöver du i förväg försäkra dig om att en viss person kan delta i mötet? Kolla bara personens kalender från menyn när du lägger till dina tidsförslag. På så sätt vet du att det inte finns några kommande tidskonflikter.

Det är enkelt att skicka mötesinbjudningar när du använder en Microsoft-inloggning. Alla dina kollegors e-postadresser i din adressbok visas automatiskt i menyn. Du behöver varken leta reda på någons kontaktuppgifter eller skriva in dem manuellt – vi sköter det åt dig. På samma sätt med vår påminnelsefunktionen, kan du skicka e-postmeddelanden till alla som har deltagit eller som ännu inte har deltagit i din mötesinbjudan.

Få ut det mesta av Doodle genom att automatiskt synkronisera händelser – både preliminära och bekräftade – med din kalender, så att du kan undvika dubbelbokningar eller att boka in för många möten. Doodle är världens smidigaste verktyg för schemaläggning och används av 30 miljoner användare varje månad. Registrera dig via Microsoft och upptäck vad alla pratar om.

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