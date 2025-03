A partir de hoje, os usuários da Microsoft podem se inscrever para uma conta Doodle com apenas um clique. Basta usar o botão de login da Microsoft para fazer o login e continuar com sua programação.

O recurso de logon único da Microsoft é a solução perfeita para os usuários da Microsoft e suas equipes que agendam muitas reuniões. Sejamos francos, ninguém tem tempo para se preocupar com o ping-pong ou a tag do telefone, por isso você usa o Doodle em primeiro lugar. Agora que estamos conectados ao universo Microsoft, e sua equipe já tem um espaço de trabalho Microsoft, o agendamento com o Doodle acabou de ficar muito mais conveniente.

Você pode comparar facilmente todos os calendários de seus colegas ao agendar sua próxima reunião ou ao participar de uma. Precisa certificar-se de que alguém específico possa fazer a reunião antes do tempo? Basta verificar o calendário deles no menu quando você estiver adicionando suas opções de horário. Desta forma, você sabe que não há conflitos futuros.

O envio de convites para reuniões é fácil quando você usa um login Microsoft. Todos os endereços de e-mail de seu colega em seu catálogo de endereços aparecerão automaticamente no menu. Não há necessidade de localizar o contato de ninguém, ou digitar manualmente, nós cuidaremos disso para você. Da mesma forma, com nosso lembrete, você pode enviar e-mails a todos que participaram, ou ainda não participaram de sua solicitação de reunião.

Tire o máximo proveito do Doodle sincronizando automaticamente os eventos com seu calendário, tentativo e confirmado, para que você possa evitar a dupla reserva ou overbooking. O Doodle é a ferramenta de agendamento mais conveniente do mundo, utilizado por 30 milhões de usuários a cada mês. Inscreva-se com a Microsoft e veja do que todos estão falando.

Inscreva-se agora!