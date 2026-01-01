आज से, माइक्रोसॉफ्ट उपयोगकर्ता सिर्फ एक क्लिक में Doodle खाते के लिए साइन अप कर सकते हैं। लॉग इन करने और अपनी शेड्यूलिंग जारी रखने के लिए बस माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन बटन का उपयोग करें।

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? मुफ्त आज़माएँ डेमो का अनुरोध करें

द माइक्रोसॉफ्ट सिंगल साइन-ऑन सुविधा यह माइक्रोसॉफ्ट उपयोगकर्ताओं और उनकी टीमों के लिए एक आदर्श समाधान है जो बहुत सारी बैठकें निर्धारित करती हैं। सच तो यह है कि ईमेल पिंग-पोंग या फोन टैग में उलझने का किसी के पास समय नहीं है, इसलिए आप सबसे पहले Doodle का उपयोग करते हैं। अब जब हम Microsoft ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, और आपकी टीम के पास पहले से ही एक Microsoft वर्कस्पेस है, तो Doodle के साथ शेड्यूलिंग और भी सुविधाजनक हो गई है।

आप अपनी अगली मीटिंग शेड्यूल करते समय या उसमें भाग लेते समय अपने सभी सहकर्मियों के कैलेंडर आसानी से तुलना कर सकते हैं। क्या आपको पहले से यह सुनिश्चित करना है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति मीटिंग में शामिल हो सकता है? बस समय विकल्प जोड़ते समय मेनू से उनका कैलेंडर देखें। इस तरह आप जान सकते हैं कि कोई आगामी टकराव नहीं है।

माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन का उपयोग करने पर मीटिंग निमंत्रण भेजना आसान हो जाता है। आपकी एड्रेस बुक में मौजूद सभी सहकर्मियों के ईमेल पते स्वचालित रूप से मेनू में दिखाई देंगे। किसी का भी संपर्क ढूंढने या उसे मैन्युअल रूप से टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसका ध्यान रखेंगे। इसी तरह, हमारे साथ रिमाइंडर सुविधाआप उन सभी को ईमेल भेज सकते हैं जिन्होंने आपकी मीटिंग अनुरोध में भाग लिया है या अभी तक भाग नहीं लिया है।

अपने कैलेंडर में संभावित और पुष्टि किए गए इवेंट्स को स्वचालित रूप से सिंक करके Doodle का अधिकतम लाभ उठाएँ, ताकि आप डबल-बुकिंग या ओवरबुकिंग से बच सकें। Doodle दुनिया का सबसे सुविधाजनक शेड्यूलिंग टूल है, जिसका हर महीने 30 मिलियन उपयोगकर्ता उपयोग करते हैं। Microsoft के साथ साइन अप करें और देखें कि हर कोई इसके बारे में क्या कह रहा है।

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