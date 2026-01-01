Trudno uwierzyć, jak szybko mija czas. Od momentu powstania ponad dziesięć lat temu serwis Doodle stał się jednym z najpopularniejszych narzędzi do planowania na świecie, z milionami użytkowników i milionami ankiet tworzonych każdego miesiąca. Jeśli przejrzysz wspomnienia w naszym blog, zauważysz, że na przestrzeni lat zaszło wiele zmian, a ostatnio wraz z uruchomieniem naszego przeprojektowanie. Nowa wersja zapewnia łatwe tworzenie ankiet i zarządzanie nimi, a także świeży, nowoczesny spójrz.

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Ale teraz nadszedł czas na wielką zmianę. Z 19 października 2017 r., stara wersja serwisu zostanie wycofana, a nowa, przeprojektowana wersja Doodle będzie nadal funkcjonować jako wersja oficjalna. Czas otworzyć butelkę szampana na kadłubie i pozwolić jej wypłynąć w morze.

Funkcje

Doodle to najprostszy sposób na ustalenie terminu spotkania lub wydarzenia. Najpierw tworzysz ankietę z wybranymi opcjami, a następnie wysyłasz ją do znajomych lub współpracowników. Oni głosują, a już po kilku minutach znasz termin, który najlepiej pasuje do napiętych harmonogramów wszystkich uczestników.

W oparciu o opinie milionów naszych użytkowników udoskonaliliśmy podstawowe funkcje serwisu Doodle oraz usprawniliśmy proces tworzenia ankiet i zarządzania nimi. Teraz możesz utworzyć ankietę w zaledwie trzech szybkich krokach. Udoskonaliliśmy również narzędzie do wyboru czasu i połączyliśmy wybór daty oraz godziny na tej samej stronie. W mgnieniu oka ankieta jest gotowa, a zaproszenia wysłane.

Zarządzanie ankietami w nowej wersji jest tak samo proste jak zawsze. W górnej części strony znajduje się jedno intuicyjne menu, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Chcesz dodać kolejną datę lub ustawić ankietę jako ukrytą? Wystarczy kilka kliknięć, a Twoja ankieta zostanie zaktualizowana i ulepszona. W miarę napływania głosów Doodle automatycznie zaznacza najlepszą opcję gwiazdką, dzięki czemu możesz ją znaleźć jednym spojrzeniem i ustalić datę.

Aplikacja Doodle oferuje bezpośrednią integrację z kalendarzem, dzięki czemu ostateczna opcja pojawia się w nim automatycznie. Podczas tworzenia ankiet i udziału w nich łatwo jest również dostrzec ewentualne kolizje terminów.

Doodle Premium

Doodle oferuje kilka plany pełen zaawansowanych funkcji zaprojektowanych specjalnie z myślą o profesjonalistach biznesowych i zespołach.

W ramach planu Premium będziesz mieć możliwość wysyłania prywatnych ankiet z indywidualnymi linkami, dzięki czemu w ankiecie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które wyraźnie zaprosiłeś.

Jest to również niezbędne, aby skorzystać z przydatnej funkcji Doodle „kto się nie zgłosił?”, która pozwala szybko sprawdzić, kto wziął udział w ankiecie, a kto nie. A co, jeśli brakuje kilku uczestników? Dzięki Doodle Premium będziesz mógł szybko sprawdzić, kogo zaprosiłeś do ankiety, i wysłać przypomnienia bezpośrednio do uczestników, zachęcając ich do dokonania wyboru przed zamknięciem ankiety. Użytkownicy biznesowi Premium mogą dodać logo firmy lub tło oraz wysyłać ankiety bez reklam, dzięki czemu ich ankiety zyskują bardziej profesjonalny wygląd.

To jeszcze nie wszystko

Najpierw usprawniliśmy tworzenie ankiet i zarządzanie nimi, upraszczając ten proces, aby był jeszcze bardziej przyjazny dla użytkownika. Kolejnym krokiem będzie dodanie odrobiny elegancji i nowych elementów graficznych do pulpitu nawigacyjnego oraz usprawnienie procesów logowania i rejestracji. Mamy nadzieję, że nowy wygląd i funkcjonalność serwisu Doodle spodobają się Państwu tak samo jak nam. Bądźcie na bieżąco z nadchodzącymi nowościami.