Overgangen

Det er svært at tro, hvor hurtigt tiden flyver af sted. Fra starten for over ti år siden er Doodle vokset til et af de mest populære planlægningsværktøjer på verdensplan med millioner af brugere og millioner af afstemninger oprettet hver måned. Hvis du slæber dig gennem minderne i vores blog, vil du bemærke, at der er sket mange ændringer i årenes løb, senest med lanceringen af vores redesign. Re-designet giver ubesværet oprettelse og forvaltning af afstemninger samt et frisk og moderne udseende.

Men nu er det tid til det store skift. Fra den 19. oktober 2017 vil den gamle version af webstedet blive pensioneret, og den nye redesignede version af Doodle vil fortsætte som den officielle version. Det er tid til at knække en flaske champagne på skroget og lade det sætte sejl.

Funktioner

Doodle er den enkleste måde at finde et tidspunkt for et møde eller en begivenhed på. Først opretter du en afstemning med alle de muligheder, du kan lide, og derefter sender du den ud til dine venner eller kolleger. De stemmer, og på få minutter har du det tidspunkt, der passer bedst til alles travle kalendere.

På baggrund af feedback fra vores millioner af brugere har vi finpudset Doodles kernefunktioner og forbedret processen med at oprette og administrere afstemninger. Nu kan du oprette en afstemning i kun tre hurtige trin. Vi har også finpudset tidspickerfunktionen og kombineret både dato- og tidsvalg på samme side. På et øjeblik er din afstemning færdig, og du har sendt dine invitationer ud.

Det er lige så nemt som nogensinde før at administrere afstemninger med den nye version. Der er én intuitiv menu øverst på siden, hvor du kan finde alt det, du har brug for. Vil du tilføje en anden dato eller gøre det til en skjult afstemning? Et par klik, og din afstemning er opdateret og opgraderet. Efterhånden som stemmerne kommer ind, fremhæver Doodle automatisk den bedste mulighed med en stjerne, så du kan finde den med et enkelt blik og indstille datoen.

Doodle tilbyder en direkte kalenderforbindelse, så den endelige mulighed automatisk vises i din kalender. Det er også nemt at genkende tidskonflikter, når du opretter og deltager i afstemninger.

Premium Doodle

Doodle tilbyder flere planer fulde af avancerede funktioner, der er specielt designet til professionelle erhvervsfolk og teams.

Med en Premium-plan kan du sende private afstemninger med deres egne individuelle links, så kun de personer, du specifikt har inviteret, kan deltage i din afstemning.

Dette er også nødvendigt for at anvende Doodles praktiske "Hvem mangler?"-funktion, der giver dig mulighed for hurtigt at se, hvem der har deltaget i din afstemning, og hvem der ikke har deltaget. Og hvad nu, hvis du mangler nogle få deltagere? Med Premium Doodle kan du hurtigt se, hvem du har inviteret til afstemningen, og sende påmindelser direkte til dine deltagere for at opfordre dem til at foretage deres valg, inden afstemningen lukker. Premium erhvervsbrugere kan inkludere et firmalogo eller en baggrund og sende deres afstemninger uden annoncer, hvilket sikrer, at deres afstemninger har en mere professionel kvalitet.

Endnu mere på vej

Først forbedrede vi oprettelsen og forvaltningen af afstemninger ved at strømline processen for at gøre den endnu mere brugervenlig. Det næste skridt er at tilføje lidt glans og design til instrumentbrættet og forbedre login- og tilmeldingsprocesserne. Vi håber, at du nyder Doodles nye udseende og følelse lige så meget som vi gør. Hold øjnene åbne for de nye udviklinger, der er på vej.