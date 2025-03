Es ist kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht. Seit dem Start vor rund 10 Jahren hat sich Doodle zum führenden Tool für Online Terminplanung entwickelt. Weltweit nutzen mehr als 26 Millionen User Doodle und erstellen mehrere Millionen Umfragen pro Monat. Im Laufe der Jahre hat sich einiges getan bei Doodle. Wir haben das Produkt weiterentwickelt, viele Funktionen sind hinzugekommen und als letzten grossen Schritt haben wir in diesem Jahr ein neues Design eingeführt. Mit dem Redesign ist die Terminfindung noch einfacher und effizienter geworden und Doodle hat einen neuen, frischen Look bekommen.

Der 19. Oktober 2017 ist ein aufregender Tag für uns, denn heute folgt ein weiterer grosser Schritt. Die alte Doodle Website wird abgestellt und die neue Version ist ab heute das offizielle Doodle. Wir feiern heute mit Kuchen und Champagner.

So funktioniert Doodle

Doodle ist der einfachste und schnellste Weg Leute zusammen zu bringen – egal ob Meeting, Fussballtraining oder Abendessen mit Freunden. Erstelle eine Umfrage mit Terminvorschlägen und schicke sie an Freude oder Kollegen und wenn nun alle schnell teilnehmen, habt ihr im Nu die beste Option für alle gefunden.

Für die Umsetzung vom neuen Design und die verbesserten Funktionen haben wir von Anfang an auf die Unterstützung unserer vielen Nutzer gesetzt. Ihr Feedback und ihre Erfahrungen sind nun Teil des neuen Doodle. Das Erstellen einer Umfrage geht in drei schnellen Schritten. Datum auswählen und Zeiten hinzufügen ist nun auf einer Seite zusammengefügt und ist so noch übersichtlicher.

Ohne die Teilnehmer einer Umfrage geht bei Doodle nichts. Darum können Teilnehmer ganz bequem mit dem gewohnten Doodle link oder per E-Mail direkt über Doodle eingeladen werden.

Das Verwalten von Umfragen ist mit dem neuen Doodle so einfach wie nie. Oben auf der Seite gibt es ein intuitives Menu, in dem du alles findest, was du brauchst um deine Umfragen zu verwalten. Möchtest du ein Datum hinzufügen oder eine versteckte Umfrage erstellen? Mit ein paar Klicks kannst du deine Umfrage verbessern und aktualisieren.

Mit jeder Teilnahme, die reinkommt, aktualisiert Doodle das Ergebnis und zeigt dir mit einem Sternchen an, welches die beste Option für alle ist. Auf einen Blick das beste Datum finden!

Doodle bietet eine direkte Kalenderanbindung, wenn du ein Doodle Konto hast. Die finale Option, die gewählt wurde erscheint automatisch als Termin in deinem Kalender. Terminkonflikte lassen sich so beim Erstellen und Teilnehmen an Umfragen ganz einfach erkennen und können umgangen werden.

Premium Doodle

Doodle bietet verschiedene Preismodelle mit vielen zusätzlichen Funktionen, die speziell für den Businessbereich und für Teams entwickelt wurden. Mit dem Premium Account kannst du Umfragen mit einem individualisierten Link verschicken und so sicherstellen, dass nur diejenigen, für die dieser Link erstellt wurde an der Umfrage teilnehmen können.

Wenn du mit diesen Link die Teilnehmer zu deiner Umfrage einlädst, dann kannst du auch von einer weiteren Funktion profitieren. Mit der praktischen „Wer fehlt noch“ Funktion siehst du direkt, wer noch nicht an deiner Umfrage teilgenommen hat. Das bietet viele Vorteile, vor allem wenn du viele Leute eingeladen hast, denn so verlierst du nie den Überblick. Und wenn dann noch wer fehlt? Du kannst die praktische Erinnerungsfunktion in Doodle Premium nutzen und die Teilnehmer noch einmal daran erinnern, an der Umfrage teilzunehmen und abzustimmen. So hat jeder die Möglichkeit, die für sich beste Option anzugeben, bevor du eine Umfrage abschliesst und das beste Datum für alle bekannt gibst.

Premium Business User können ihr eigenes Firmenlogo und ihren eigenen Hintergrund einbinden und die Umfrage ohne Werbeeinblendungen verschicken. Deine Umfragen sind so noch professioneller gestaltet.

Und es kommt noch mehr

Wir haben das Erstellen und Verwalten von Umfragen verbessert, in dem wir den Prozess vereinfacht haben. Dadurch geht es noch schneller und ist benutzerfreundlicher. Als Nächstes wird das Dashboard in neuem Glanz erstrahlen und mit dem überarbeiteten Design wird die Funktionalität vom Login und Konto erstellen verbessert werden. Es lohnt sich also noch mehr ein Doodle Konto zu haben.

Auf unserem Blog informieren wir regelmässig über die neuesten Entwicklungen.

Wir wünschen dir viel Spass mit dem neuen Doodle!