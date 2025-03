Le passage au numérique

Il est difficile de croire que le temps passe si vite. Depuis ses débuts il y a plus de dix ans, Doodle est devenu l'un des outils de planification les plus populaires au monde, avec des millions d'utilisateurs et des millions de sondages créés chaque mois. Si vous parcourez les souvenirs de notre blog, vous constaterez que de nombreux changements sont intervenus au fil des ans, le plus récent étant le lancement de notre refonte. Cette refonte permet de créer et de gérer des sondages sans effort, et offre un nouveau moderne (https://vimeo.com/211930746).

Mais maintenant, il est temps de procéder au grand basculement. À partir du 19 octobre 2017, l'ancienne version du site sera retirée, et la nouvelle version remaniée de Doodle continuera à être la version officielle. Il est temps de sabrer une bouteille de champagne sur la coque et de lui faire prendre le large.

Caractéristiques

Doodle est le moyen le plus simple de trouver une heure pour une réunion ou un événement. Vous créez d'abord un sondage avec toutes les options que vous souhaitez, puis vous l'envoyez à vos amis ou collègues. Ils votent et, en quelques minutes, vous obtenez l'heure qui convient le mieux aux emplois du temps chargés de chacun.

Sur la base des commentaires de nos millions d'utilisateurs, nous avons affiné les fonctionnalités de base de Doodle et amélioré le processus de création et de gestion des sondages. Désormais, vous pouvez créer un sondage en seulement trois étapes rapides. Nous avons également amélioré le sélecteur d'heure et combiné la sélection de la date et de l'heure sur la même page. En un clin d'œil, votre sondage est terminé et vous avez envoyé vos invitations.

La gestion des sondages est aussi simple que jamais dans la nouvelle version. Un menu intuitif situé en haut de la page vous permet de trouver tout ce dont vous avez besoin. Vous voulez ajouter une autre date ou en faire un sondage caché ? En quelques clics, votre sondage est mis à jour et amélioré. Au fur et à mesure que les votes arrivent, Doodle met automatiquement en évidence la meilleure option par une étoile, afin que vous puissiez la trouver en un clin d'œil et fixer la date.

Doodle offre une connexion directe au calendrier, de sorte que l'option finale apparaît automatiquement dans votre calendrier. Il est également facile de reconnaître les conflits de calendrier lors de la création et de la participation à des sondages.

Premium Doodle

Doodle propose plusieurs plans remplis de fonctionnalités avancées spécialement conçues pour les professionnels et les équipes.

Avec un plan Premium, vous serez en mesure d'envoyer des sondages privés, avec leurs propres liens individuels, garantissant que seules les personnes que vous avez spécifiquement invitées peuvent participer à votre sondage.

Cela est également nécessaire pour utiliser la fonction pratique "Qui manque ?" de Doodle, qui vous permet de voir rapidement qui a participé et qui n'a pas participé à votre sondage. Et que faire s'il vous manque quelques participants ? Avec Premium Doodle, vous pourrez voir rapidement qui vous avez invité au sondage et envoyer des rappels directement à vos participants pour les encourager à faire leur choix avant la clôture du sondage. Les utilisateurs professionnels Premium peuvent inclure le logo ou l'arrière-plan d'une entreprise et envoyer leurs sondages sans publicité, ce qui confère à leurs sondages une qualité plus professionnelle.

Encore plus à venir

Tout d'abord, nous avons amélioré la création et la gestion des sondages en rationalisant le processus pour le rendre encore plus convivial. Ensuite, nous allons ajouter un peu de brillance et de design au tableau de bord et améliorer les processus de connexion et d'inscription. Nous espérons que vous appréciez autant que nous la nouvelle apparence de Doodle. Gardez les yeux ouverts sur les nouveaux développements à venir.