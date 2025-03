È difficile credere a quanto velocemente il tempo voli. Dall'inizio, oltre dieci anni fa, Doodle è cresciuto fino a diventare uno degli strumenti di pianificazione più popolari al mondo, con milioni di utenti e milioni di sondaggi creati ogni mese. Se vi soffermate sui ricordi del nostro blog, noterete che ci sono stati molti cambiamenti nel corso degli anni, l'ultimo dei quali è stato il lancio del redesign. La riprogettazione ha reso più semplice la creazione e la gestione dei sondaggi, oltre a un fresco e moderno (https://vimeo.com/211930746).

Ma ora è arrivato il momento del grande passaggio di testimone. A partire dal 19 ottobre 2017, la vecchia versione del sito sarà ritirata e la nuova versione ridisegnata di Doodle continuerà a essere la versione ufficiale. È ora di stappare una bottiglia di champagne sullo scafo e lasciarlo salpare.

Caratteristiche

Doodle è il modo più semplice per trovare un orario per una riunione o un evento. Prima si crea un sondaggio con tutte le opzioni desiderate, poi lo si invia ai propri amici o colleghi. I partecipanti votano e in pochi minuti si ottiene l'orario che meglio si adatta agli impegni di tutti.

Sulla base del feedback dei nostri milioni di utenti, abbiamo perfezionato le caratteristiche principali di Doodle e migliorato il processo di creazione e gestione dei sondaggi. Ora è possibile creare un sondaggio in soli tre rapidi passaggi. Abbiamo anche perfezionato il selezionatore dell'ora e combinato la selezione della data e dell'ora nella stessa pagina. In un attimo, il vostro sondaggio è finito e avete inviato i vostri inviti.

La gestione dei sondaggi è facile come sempre con la nuova versione. C'è un menu intuitivo nella parte superiore della pagina, dove potete trovare tutto ciò che vi serve. Volete aggiungere un'altra data o rendere il sondaggio nascosto? Bastano pochi clic e il sondaggio viene aggiornato e potenziato. Man mano che arrivano i voti, Doodle evidenzia automaticamente l'opzione migliore con una stella, in modo da poterla trovare con un solo sguardo e impostare la data.

Doodle offre una connessione diretta al calendario, in modo che l'opzione finale appaia automaticamente nel vostro calendario. È anche facile riconoscere i conflitti di orario quando si creano e si partecipa ai sondaggi.

Doodle Premium

Doodle offre diversi piani ricchi di funzionalità avanzate, appositamente studiate per i professionisti e i team aziendali.

Con un piano Premium sarete in grado di inviare sondaggi privati, con i loro link individuali, assicurando che solo coloro che avete specificamente invitato possano partecipare al vostro sondaggio.

Ciò è necessario anche per utilizzare la comoda funzione "Chi manca?" di Doodle, che consente di visualizzare rapidamente chi ha partecipato e chi no al sondaggio. E se mancano alcuni partecipanti? Con Premium Doodle potrete vedere rapidamente chi avete invitato al sondaggio e inviare un promemoria direttamente ai partecipanti, incoraggiandoli a fare la loro scelta prima della chiusura del sondaggio. Gli utenti business di Premium possono includere un logo o uno sfondo aziendale e inviare i sondaggi senza pubblicità, garantendo una qualità più professionale.

Ancora di più

Per prima cosa abbiamo migliorato la creazione e la gestione dei sondaggi, snellendo il processo per renderlo ancora più facile da usare. Poi abbiamo aggiunto un po' di lucentezza e design alla dashboard e migliorato i processi di login e iscrizione. Ci auguriamo che il nuovo look and feel di Doodle vi piaccia quanto piace a noi. Tenete gli occhi aperti per i nuovi sviluppi in arrivo.