Det är svårt att tro hur snabbt tiden flyger iväg. Sedan starten för över tio år sedan har Doodle vuxit till ett av världens mest populära verktyg för schemaläggning, med miljontals användare och miljontals omröstningar som skapas varje månad. Om du tar en tur genom minnena i vår blogg, kommer du att märka att det har skett många förändringar genom åren, senast i samband med lanseringen av vår omdesign. Den nya utformningen gör det enkelt att skapa och hantera omröstningar och ger samtidigt ett fräscht och modernt se ut.

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Men nu är det dags för den stora omställningen. Från 19 oktober 2017, kommer den gamla versionen av webbplatsen att tas ur bruk, och den nya, omdesignade versionen av Doodle kommer att fortsätta som den officiella versionen. Det är dags att öppna en flaska champagne och låta den sätta segel.

Funktioner

Doodle är det enklaste sättet att hitta en tid för ett möte eller ett evenemang. Först skapar du en omröstning med alla alternativ du vill ha, sedan skickar du ut den till dina vänner eller kollegor. De röstar, och inom några minuter har du hittat den tid som passar bäst för allas fullspäckade scheman.

Utifrån synpunkter från våra miljontals användare har vi förfinat Doodles kärnfunktioner och förbättrat processen för att skapa och hantera omröstningar. Nu kan du skapa en omröstning på bara tre snabba steg. Vi har också förbättrat tidsväljaren och samlat både datum- och tidsval på samma sida. På nolltid är din omröstning klar och du har skickat ut dina inbjudningar.

Att hantera omröstningar är lika enkelt som någonsin med den nya versionen. Högst upp på sidan finns en intuitiv meny där du hittar allt du behöver. Vill du lägga till ett nytt datum eller göra omröstningen dold? Med några få klick uppdateras och förbättras din omröstning. Allteftersom rösterna kommer in markerar Doodle automatiskt det bästa alternativet med en stjärna, så att du kan se det med ett ögonkast och fastställa datumet.

Doodle erbjuder en direkt kalenderkoppling, vilket innebär att det slutgiltiga alternativet automatiskt läggs in i din kalender. Det är också enkelt att upptäcka schemakonflikter när du skapar och deltar i omröstningar.

Doodle Premium

Doodle erbjuder flera planer full av avancerade funktioner som är särskilt utformade för affärsanvändare och team.

Med ett Premium-abonnemang kan du skicka ut privata omröstningar med egna unika länkar, vilket säkerställer att endast de personer du uttryckligen har bjudit in kan delta i din omröstning.

Detta är också nödvändigt för att kunna använda Doodles praktiska funktion ”Vem saknas?”, som gör att du snabbt kan se vilka som har deltagit i omröstningen och vilka som inte har gjort det. Och vad händer om några deltagare saknas? Med Doodle Premium kan du snabbt se vilka du har bjudit in till omröstningen och skicka påminnelser direkt till deltagarna för att uppmuntra dem att göra sitt val innan omröstningen stängs. Premium-användare i företagsmiljö kan lägga till en företagslogotyp eller bakgrund och skicka ut sina omröstningar utan annonser, vilket ger omröstningarna ett mer professionellt utseende.

Det kommer ännu mer

Först har vi förbättrat skapandet och hanteringen av omröstningar genom att förenkla processen för att göra den ännu mer användarvänlig. Nästa steg är att ge instrumentpanelen lite extra glans och design samt att förbättra inloggnings- och registreringsprocesserna. Vi hoppas att ni uppskattar Doodles nya utseende och känsla lika mycket som vi gör. Håll utkik efter de nya utvecklingarna som är på väg.