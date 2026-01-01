समय कितनी तेजी से उड़ जाता है, यह विश्वास करना मुश्किल है। दस साल पहले इसकी शुरुआत से ही, Doodle दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय शेड्यूलिंग टूल्स में से एक बन गया है, जिसके लाखों उपयोगकर्ता हैं और हर महीने लाखों पोल बनाए जाते हैं। यदि आप हमारी यादों में भटकते हैं ब्लॉग, आप देखेंगे कि इन वर्षों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, हाल ही में हमारे... के लॉन्च के साथ। पुनः डिज़ाइन. यह पुनःडिज़ाइन सहज मतदान निर्माण और प्रबंधन के साथ-साथ एक ताज़ा आधुनिक देखो.

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लेकिन अब भव्य बदलाव का समय आ गया है। से १९ अक्टूबर, २०१७साइट का पुराना संस्करण सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, और Doodle का नया पुनः डिज़ाइन किया गया संस्करण आधिकारिक संस्करण के रूप में जारी रहेगा। अब जहाज के हुल पर शैम्पेन की बोतल खोलकर उसे समुद्र में उतारने का समय आ गया है।

विशेषताएँ

Doodle मीटिंग या किसी कार्यक्रम के लिए समय खोजने का सबसे सरल तरीका है। सबसे पहले आप अपनी पसंद के सभी विकल्पों के साथ एक पोल बनाते हैं, फिर उसे अपने दोस्तों या सहकर्मियों को भेजते हैं। वे मतदान करते हैं, और कुछ ही मिनटों में आपके पास वह समय हो जाता है जो सभी की व्यस्त दिनचर्या के लिए सबसे उपयुक्त है।

हमारे लाखों उपयोगकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, हमने Doodle की मुख्य विशेषताओं को परिष्कृत किया है और पोल बनाने तथा प्रबंधित करने की प्रक्रिया में सुधार किया है। अब आप केवल तीन त्वरित चरणों में एक पोल सेट कर सकते हैं। हमने टाइम-पिकर को भी बेहतर बनाया है, और तारीख व समय दोनों का चयन एक ही पेज में कर दिया है। एक झटके में आपका पोल तैयार हो जाता है और आपने अपने निमंत्रण भेज दिए हैं।

नए संस्करण के साथ पोल प्रबंधित करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। पेज के शीर्ष पर एक सहज मेनू है जहाँ आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पा सकते हैं। क्या आप एक और तारीख जोड़ना चाहते हैं या इसे छिपा हुआ पोल बनाना चाहते हैं? कुछ ही क्लिक में आपका पोल अपडेट और अपग्रेड हो जाता है। जैसे ही वोट्स आते हैं, Doodle स्वचालित रूप से सबसे अच्छे विकल्प को सितारे से हाइलाइट करता है, ताकि आप एक नज़र में उसे ढूंढ सकें और तारीख तय कर सकें।

Doodle एक सीधा कैलेंडर कनेक्शन प्रदान करता है, जिससे अंतिम विकल्प स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में दिखाई देता है। पोल बनाने और उनमें भाग लेने के दौरान शेड्यूलिंग संघर्षों को पहचानना भी आसान होता है।

प्रिमियम Doodle

Doodle कई प्रदान करता है योजनाएँ व्यावसायिक पेशेवरों और टीमों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई उन्नत सुविधाओं से भरपूर।

Premium प्लान के साथ आप निजी पोल भेज सकेंगे, जिनके अपने-अपने लिंक होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वही लोग आपके पोल में भाग ले सकें जिन्हें आपने विशेष रूप से आमंत्रित किया है।

यह Doodle की उपयोगी 'कौन अनुपस्थित है?' सुविधा का उपयोग करने के लिए भी आवश्यक है, जो आपको जल्दी से दिखाती है कि आपके पोल में किसने भाग लिया है और किसने नहीं। और अगर आप कुछ प्रतिभागियों को मिस कर रहे हैं तो? Premium Doodle के साथ आप तुरंत देख सकते हैं कि आपने पोल में किसे आमंत्रित किया है और सीधे अपने प्रतिभागियों को रिमाइंडर भेजकर उन्हें पोल बंद होने से पहले अपना चयन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। Premium व्यवसाय उपयोगकर्ता कंपनी का लोगो या पृष्ठभूमि शामिल कर सकते हैं और बिना विज्ञापनों के अपने पोल भेज सकते हैं, जिससे उनके पोल अधिक पेशेवर दिखते हैं।

और भी आने वाला है

सबसे पहले हमने पोल बनाने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके इसे और भी अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया। इसके बाद डैशबोर्ड में थोड़ी चमक और डिज़ाइन जोड़ने तथा लॉगिन और साइन-अप प्रक्रियाओं में सुधार करने की बारी है। हमें उम्मीद है कि आपको Doodle का नया लुक और फील उतना ही पसंद आएगा जितना हमें पसंद आया है। आने वाले नए विकासों पर नज़र बनाए रखें।