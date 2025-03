É difícil acreditar na rapidez com que o tempo voa. Desde seu início, há mais de dez anos, o Doodle se tornou uma das ferramentas de programação mais populares no mundo todo, com milhões de usuários e milhões de pesquisas criadas a cada mês. Se você folhear as memórias em nosso blog, você notará que houve muitas mudanças ao longo dos anos, mais recentemente com o lançamento de nosso redesenho. O redesenho traz criação e gerenciamento de pesquisas sem esforço, assim como um novo visual moderno look.

Mas agora é a hora da grande mudança. A partir de 19 de outubro de 2017, a antiga versão do site será aposentada, e a nova versão redesenhada do Doodle continuará como a versão oficial. É hora de partir uma garrafa de champanhe no casco e deixá-la zarpar.

Características

Doodle é a maneira mais simples de encontrar uma hora para uma reunião ou um evento. Primeiro você cria uma enquete com todas as opções que você gosta, depois você a envia para seus amigos ou colegas. Eles votam, e em minutos você tem o tempo que melhor se adapta à agenda ocupada de todos.

Com base no feedback de nossos milhões de usuários, refinamos as características principais do Doodle e melhoramos o processo de criação e gestão de pesquisas. Agora, você pode montar uma enquete em apenas três etapas rápidas. Também aperfeiçoamos a escolha do tempo e combinamos a seleção de data e hora na mesma página. Em um piscar de olhos, sua enquete está concluída e você enviou seus convites.

Gerenciar pesquisas é tão fácil como sempre foi com a nova versão. Há um menu intuitivo no topo da página onde você pode encontrar tudo o que precisa. Quer adicionar outra data ou fazer uma enquete oculta? Com alguns cliques, sua enquete é atualizada e atualizada. Conforme as votações chegam, Doodle destaca automaticamente a melhor opção com uma estrela, para que você possa encontrá-la com um olhar e definir a data.

A Doodle oferece uma conexão direta com o calendário, de modo que a opção final apareça automaticamente em seu calendário. Também é fácil reconhecer conflitos de calendário ao criar e participar de votações.

Premium Doodle

A Doodle oferece vários planos repletos de recursos avançados projetados especificamente para profissionais e equipes de negócios.

Com um plano Premium você poderá enviar pesquisas particulares, com seus próprios links individuais, garantindo que somente aqueles que você convidou especificamente possam participar de sua pesquisa.

Isto também é necessário para empregar o recurso prático do Doodle 'quem está faltando?' que permite que você veja rapidamente quem participou e quem não participou de sua pesquisa. E se você estiver faltando alguns participantes? Com o Doodle Premium você poderá ver rapidamente quem você convidou para a enquete e enviar lembretes diretamente aos seus participantes, encorajando-os a fazer sua seleção antes do encerramento da enquete. Os usuários Premium Business podem incluir um logotipo ou histórico da empresa e enviar suas enquetes sem os anúncios, garantindo que suas enquetes tenham uma qualidade mais profissional.

Ainda mais por vir

Primeiro melhoramos a criação e a gestão das pesquisas, simplificando o processo para torná-lo ainda mais fácil de usar. Em seguida, adicionamos um pouco de brilho e design ao painel e melhoramos os processos de login e inscrição. Esperamos que você aprecie tanto o novo visual e a nova sensação do Doodle quanto nós. Mantenha seus olhos abertos para os novos desenvolvimentos no caminho.