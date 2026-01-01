Nie jest tajemnicą, że sztuczna inteligencja to modne hasło, które szturmem podbija świat technologii. A najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę Deloitte z badania wynika, że 76% ankietowanych kadr kierowniczych uważa, iż zastosowania sztucznej inteligencji znacząco zmienią ich działalność w ciągu najbliższych trzech lat. Rzeczywiście, łączny wpływ gwałtownego wzrostu ilości danych oraz ogromnego postępu w zakresie mocy obliczeniowej sprawia, że uczenie maszynowe i robotyka rozwijają się w oszałamiającym tempie.

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Wszyscy wiemy, że uczenie maszynowe ma ogromny wpływ na wszystko – od filtrów antyspamowych w naszych skrzynkach pocztowych po Własne inicjatywy firmy Doodle w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji w planowaniu. Jednak biorąc pod uwagę ogromną liczbę doniesień o postępach w dziedzinie sztucznej inteligencji, wiele naprawdę innowacyjnych (i niesamowicie fajnych) projektów wykorzystuje techniki sztucznej inteligencji w sposób, o którym nawet nie myśleliśmy. Oto cztery oszałamiające zastosowania sztucznej inteligencji i robotyki, które zmieniają świat w sposób, jakiego (prawdopodobnie) nigdy sobie nie wyobrażaliście.

Diagnozowanie chorób o zasięgu globalnym, nawet w najbardziej odległych zakątkach świata

Postępy w dziedzinie opieki zdrowotnej i sztucznej inteligencji, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat, są oszałamiające i całkowicie zmieniły nasze podejście do zdrowia, leczenia i przetrwania. Jednak wiele z najmniej dostępnych miejsc na świecie jest najbardziej dotkniętych chorobami, które można wyleczyć, a jednocześnie to właśnie tam mieszkańcy mają najmniejsze szanse na skorzystanie z zaawansowanych technologii. Właśnie tam AiScope Warto zwrócić na to uwagę; stworzyli rozwiązanie do diagnozowania powszechnych chorób, takich jak gruźlica, malaria i biegunka, które jest niedrogie, przenośne i które można stosować praktycznie wszędzie. Wykorzystali zaawansowane techniki uczenia maszynowego i przetwarzania obrazu, aby uczynić diagnostykę mikroskopową przenośną i dostępną praktycznie dla każdego. A co najlepsze: jest to oprogramowanie typu open source, co oznacza, że każdy, kto posiada wiedzę z zakresu wizji komputerowej, może wnieść swój wkład i przyczynić się do rozwoju tego ratującego życie rozwiązania!

Pomóż w pracy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

NASA to prawdopodobnie jedna z najbardziej znanych organizacji naukowych na świecie – ale czy wiesz, że wkrótce autonomiczne drony będą wykonywać kluczowe zadania porządkowe na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Te autonomiczne drony, nazwane Astrobees, zostały zainspirowane droidami szkoleniowymi z filmu „Gwiezdne wojny”. Wyposażone w algorytmy nawigacyjne i najnowocześniejsze funkcje rozpoznawania obrazu, Astrobees wkrótce będą odpowiedzialne za regulację jakości powietrza i inwentaryzację na ISS, a także za samodzielne przeprowadzanie niewielkich eksperymentów.

Odnajdywanie zaginionych dzieci

W Indiach zaginięcia dzieci stanowią ogromny problem społeczny, powodujący nieopisaną traumę i cierpienie rodzin. Szacuje się, że w latach 2012–2014 w Indiach zaginęło ponad 230 000 dzieci. Pomimo kontrowersji związanych z wieloma zastosowaniami algorytmów rozpoznawania twarzy, okazały się one niezwykle pomocne w ponownym łączeniu zaginionych dzieci z ich rodzinami. W 2018 roku organizacja TrackChild wdrożyła nowy algorytm, który wykorzystywał rozpoznawanie twarzy do porównywania zgłoszeń o zaginionych dzieciach z 45 000 zdjęć dzieci mieszkających w sierocińcach. W ciągu zaledwie 4 dni udało się w celu odnalezienia i zidentyfikowania 2 930 zaginionych dzieci, zmieniając na zawsze życie tysięcy ludzi.

Pozwólcie nam sterować dronami za pomocą myśli

Możliwość sterowania dronem za pomocą samych myśli to dla wielu marzenie rodem z filmów science fiction; a dzięki zaawansowanej robotyce i badaniom neurobiologicznym firmy Emotiv marzenie to stało się rzeczywistością. W 2018 roku firma ta zaprezentowała publicznie swoje Zestaw słuchawkowy Insight– EEG, które potrafi mierzyć aktywność mózgu i wykorzystywać ją do sterowania dronem. Technologia ta w rzeczywistości wykrywa utrzymujący się wzorzec myślowy – więc pomyślenie „Wzbij się!” lub „Leć!” spowoduje, że dron wystartuje, ale to samo stanie się, gdy pomyślisz o serze lub praktycznie o czymkolwiek innym, na czym skupisz swoją uwagę. Niezależnie od tego: sterowanie dronem za pomocą samej koncentracji jest naprawdę niesamowite.