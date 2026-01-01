यह कोई रहस्य नहीं है कि एआई वह बज़वर्ड है जो तकनीकी दुनिया में तहलका मचा रहा है। एक डेलॉइट द्वारा हालिया सर्वेक्षण पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल 76% कार्यकारी मानते हैं कि अगले तीन वर्षों में एआई अनुप्रयोग उनके व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से बदल देंगे। वास्तव में, डेटासेट में तीव्र वृद्धि और कंप्यूटिंग शक्ति में भारी उन्नति का संयुक्त प्रभाव यह है कि मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स चकाचौंध कर देने वाली गति से आगे बढ़ रहे हैं।

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? मुफ्त आज़माएँ डेमो का अनुरोध करें

हम सभी जानते हैं कि मशीन लर्निंग हमारे इनबॉक्स के स्पैम फ़िल्टर से लेकर Doodle का शेड्यूलिंग में एआई अनुप्रयोगों में अपना ही उपक्रमलेकिन रिपोर्ट की जा रही एआई प्रगति की भारी मात्रा के कारण, कई वास्तव में नवोन्मेषी (और बेहद शानदार) परियोजनाएँ एआई तकनीकों का ऐसे तरीकों से उपयोग कर रही हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ चार चौंका देने वाले एआई और रोबोटिक्स अनुप्रयोग हैं जो दुनिया को ऐसे तरीकों से बदल रहे हैं जिनकी आपने (शायद) कभी कल्पना भी नहीं की होगी।

दुनिया भर की बीमारियों का निदान, सबसे दूर-दराज के स्थानों में भी

पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवा और एआई में हुए संयुक्त विकास चौंकाने वाले रहे हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य, उपचार और जीवित रहने के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। फिर भी, ग्रह के सबसे कम जुड़े स्थान उपचार योग्य बीमारियों से सबसे अधिक प्रभावित हैं, और वे परिष्कृत तकनीक के प्रभावों को महसूस करने में सबसे कम सक्षम हैं। यही वह जगह है जहाँ एआईस्कोप आइए; उन्होंने तपेदिक, मलेरिया और दस्त जैसी वैश्विक बीमारियों का निदान करने के लिए एक ऐसा समाधान बनाया है जो सस्ता, पोर्टेबल है, और जिसे लगभग कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने सूक्ष्म निदान को पोर्टेबल और लगभग किसी के भी लिए उपयोगी बनाने के लिए उन्नत मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन तकनीकों का उपयोग किया है। सबसे अच्छी बात: यह ओपन सोर्स है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर विज़न का कोई भी जानकार इसमें योगदान दे सकता है और इस जीवनरक्षक समाधान को आगे बढ़ा सकता है!

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मदद करें

नासा शायद इस ग्रह पर सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक संगठनों में से एक है - लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वायत्त उड़ने वाले ड्रोन जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर महत्वपूर्ण घरेलू काम करेंगे? एस्ट्रॉबीज़ नामक इन स्वायत्त ड्रोन को स्टार वार्स के ट्रेनिंग ड्रॉइड्स से प्रेरणा मिली है। नेविगेशन एल्गोरिदम और अत्याधुनिक छवि पहचान क्षमताओं से लैस, एस्ट्रॉबीज़ जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने, वस्तुओं की सूची बनाने और स्वयं छोटे-छोटे प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

गुमशुदा बच्चों की तलाश

भारत में, लापता बच्चे एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है, जो परिवारों के लिए अपार आघात और कष्ट का कारण बनता है। अनुमान है कि 2012 और 2014 के बीच भारत में 230,000 से अधिक बच्चे लापता हो गए। कई अनुप्रयोगों में विवादास्पद होने के बावजूद, चेहरे की पहचान एल्गोरिदम खोए हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में अत्यंत सहायक रहे हैं। 2018 में, TrackChild ने एक नया एल्गोरिदम तैनात किया जिसने चेहरे की पहचान करके लापता बच्चों की सूचनाओं और अनाथालयों में रहने वाले 45,000 बच्चों की तस्वीरों के बीच मेल खोजा। केवल 4 दिनों में, यह प्रबंधित कर पाया 2,930 लापता बच्चों को खोजकर पहचानना, हजारों की ज़िंदगियाँ हमेशा के लिए बदलते हुए।

हमारे दिमाग से ड्रोन उड़ाने की अनुमति दें

केवल हमारे विचारों से ड्रोन उड़ाना कई लोगों के लिए एक विज्ञान-कथा जैसा सपना है; और इमोटिव के उन्नत रोबोटिक्स और तंत्रिका-वैज्ञानिक कार्यों की बदौलत, वह सपना अब हकीकत बन चुका है। 2018 में, उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना इनसाइट हेडसेट– एक ईईजी जो मस्तिष्क की गतिविधि को माप सकता है, और इसका उपयोग ड्रोन को उड़ाने के लिए कर सकता है। यह तकनीक वास्तव में एक निरंतर विचार पैटर्न को पकड़ती है - इसलिए "उठो!" या "उड़ो!" सोचे पर ड्रोन उड़ान भर जाएगा, लेकिन पनीर के बारे में सोचने पर भी ऐसा ही होगा, या लगभग किसी भी अन्य चीज़ पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। खैर: सिर्फ एकाग्रता से ड्रोन उड़ाना वाकई बहुत कूल है।