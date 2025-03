Det er ingen hemmelighed, at AI er det modeord, der har taget den teknologiske verden med storm. En nylig undersøgelse foretaget af Deloitte viste, at 76 % af de adspurgte ledere mener, at AI-applikationer vil ændre deres virksomhed væsentligt i løbet af de næste tre år. Den kombinerede virkning af den hurtige vækst i datasættene og massive fremskridt inden for computerkraft betyder faktisk, at maskinlæring og robotteknologi udvikler sig med en blændende hastighed.

Vi ved alle sammen, at maskinlæring giver næring til alt fra spamfiltre i vores indbakker til Doodles egne forsøg på AI-applikationer inden for planlægning. Men med den enorme mængde af AI-fremskridt, der rapporteres om, er der mange virkelig innovative (og virkelig seje) projekter, der anvender AI-teknikker på måder, som vi aldrig har overvejet. Her er fire fantastiske AI- og robotteknologiapplikationer, som ændrer verden på måder, du (sandsynligvis) aldrig havde forestillet dig.

Diagnosticering af globale sygdomme, selv på de fjerneste steder

De kombinerede fremskridt inden for sundhedspleje og AI i løbet af de seneste par år har været svimlende og har fuldstændig ændret den måde, vi tænker på sundhed, helbredelse og overlevelse. Alligevel er mange af de mindst forbundne steder på planeten de steder, der er hårdest ramt af sygdomme, der kan behandles, og de er de steder, der er mindst tilbøjelige til at mærke virkningerne af sofistikeret teknologi. Det er her, AiScopekommer ind i billedet; de har skabt en løsning til diagnosticering af globale sygdomme som tuberkulose, malaria og diarré, som er billig, bærbar og kan bruges stort set overalt. De har brugt avanceret maskinlæring og computer vision-teknikker til at gøre mikroskopisk diagnose bærbar og anvendelig for stort set alle. Det bedste er, at det er open source, hvilket betyder, at alle med computervision kan bidrage og fremme denne livreddende løsning!

Hjælp til på den internationale rumstation

NASA er måske nok en af de mest kendte videnskabelige organisationer på planeten - men vidste du, at autonome flyvende droner snart vil udføre vigtigt rengøringsarbejde om bord på den internationale rumstation? Disse autonome droner, der er døbt Astrobees, er inspireret af træningsdroiderne fra Star Wars. Astrobees, der er udstyret med navigationsalgoritmer og banebrydende billedgenkendelsesfunktioner, vil snart være ansvarlige for at regulere luftkvaliteten og lave inventar på ISS samt selv udføre små eksperimenter.

At finde forsvundne børn

I Indien er forsvundne børn et stort socialt problem, der forårsager ufattelige traumer og lidelser for familierne. Det anslås, at mere end 230 000 børn forsvandt i Indien mellem 2012 og 2014. Selv om ansigtsgenkendelsesalgoritmer er kontroversielle i mange tilfælde, har de været til stor hjælp for at genforene forsvundne børn med deres familier. I 2018 implementerede TrackChild en ny algoritme, som kørte ansigtsgenkendelse for at bestemme match mellem meddelelser om forsvundne børn og 45.000 billeder af børn, der bor på børnehjem. På bare 4 dage lykkedes det at finde og identificere 2 930 forsvundne børn, hvilket ændrede tusindvis af børns liv for altid.

Tillad os at styre droner med vores hjerne

At kunne styre en drone med vores tanker er en sci-fi-drøm for mange, og takket være den avancerede robotteknologi og det neurovidenskabelige arbejde fra Emotiv er denne drøm nu blevet en realitet. I 2018 afslørede de offentligt deres Insight headset- et EEG, der kan måle hjerneaktivitet og bruge det til at styre en drone. Det, teknologien faktisk gør, er at opfange et vedvarende tankemønster - så at tænke "Rise!" eller "Fly!" vil få dronen til at lette, men det samme gælder for at tænke på ost eller stort set alt andet, du kan fokusere din opmærksomhed på. Uanset hvad: At styre en drone ved hjælp af ren og skær koncentration er fandeme sejt.