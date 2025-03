Ce n'est un secret pour personne que l'IA est le mot à la mode qui fait fureur dans le monde de la technologie. Selon une récente enquête de Deloitte, 76 % des cadres interrogés estiment que les applications de l'IA transformeront considérablement leur entreprise au cours des trois prochaines années. En effet, l'impact combiné de la croissance rapide des ensembles de données et des progrès massifs de la puissance de calcul signifie que l'apprentissage automatique et la robotique progressent à une vitesse fulgurante.

Nous savons tous que l'apprentissage automatique est à l'origine de tout, des filtres anti-spam de nos boîtes de réception à Doodle s'aventure dans les applications de l'IA pour la planification. Mais avec le nombre impressionnant d'avancées en matière d'IA, de nombreux projets réellement innovants (et profondément cool) appliquent les techniques d'IA d'une manière que nous n'avons jamais envisagée. Voici quatre applications époustouflantes de l'IA et de la robotique qui changent le monde d'une manière que vous n'avez (probablement) jamais imaginée.

Diagnostiquer les maladies mondiales, même dans les endroits les plus reculés.

Les progrès combinés des soins de santé et de l'IA au cours des dernières années ont été stupéfiants, changeant complètement notre façon de penser la santé, la guérison et la survie. Pourtant, bon nombre des endroits les moins connectés de la planète sont les plus touchés par les maladies traitables, et ils sont les moins susceptibles de ressentir les effets de la technologie sophistiquée. C'est là que AiScope entre en jeu ; ils ont créé une solution pour diagnostiquer les maladies mondiales comme la tuberculose, le paludisme et la diarrhée qui est bon marché, portable, et qui peut être utilisé pratiquement n'importe où. Ils ont utilisé des techniques avancées d'apprentissage automatique et de vision par ordinateur pour rendre le diagnostic microscopique portable et utilisable par pratiquement tout le monde. Le meilleur : il s'agit d'une source ouverte, ce qui signifie que toute personne possédant une vision par ordinateur peut contribuer et faire avancer cette solution qui sauve des vies !

Aidez-nous sur la station spatiale internationale.

La NASA est peut-être l'une des organisations scientifiques les plus connues de la planète, mais saviez-vous que des drones volants autonomes effectueront bientôt des tâches ménagères essentielles à bord de la Station spatiale internationale ? Baptisés Astrobees, ces drones autonomes ont été inspirés par les droïdes d'entraînement de Star Wars. Équipés d'algorithmes de navigation et de capacités de reconnaissance d'images de pointe, les Astrobees seront bientôt chargés de réguler la qualité de l'air et de faire l'inventaire de l'ISS, ainsi que de mener eux-mêmes de petites expériences.

Retrouver les enfants perdus

En Inde, les disparitions d'enfants constituent un énorme problème social, qui provoque un traumatisme et une détresse indicibles chez les familles. On estime que plus de 230 000 enfants ont disparu en Inde entre 2012 et 2014. Bien qu'ils soient controversés dans de nombreuses applications, les algorithmes de reconnaissance faciale ont été extrêmement utiles pour réunir les enfants perdus avec leurs familles. En 2018, TrackChild a déployé un nouvel algorithme qui a fait fonctionner la reconnaissance faciale pour déterminer les correspondances entre les avis de disparition d'enfants et 45 000 photos d'enfants vivant dans des orphelinats. En seulement 4 jours, il a réussi à trouver et identifier 2 930 enfants disparus, changeant à jamais la vie de milliers de personnes.

Permettez-nous de piloter des drones avec notre esprit.

Pouvoir piloter un drone avec seulement nos pensées est un rêve de science-fiction pour beaucoup ; et grâce à la robotique avancée et aux travaux neuroscientifiques d'Emotiv, ce rêve est désormais une réalité. En 2018, ils ont dévoilé publiquement leur casque Insight- un EEG qui peut mesurer l'activité cérébrale, et l'utiliser pour piloter un drone. En fait, la technologie détecte un schéma de pensée soutenu - ainsi, le fait de penser "Lève-toi !" ou "Vole !" fera décoller le drone, mais il en sera de même pour le fait de penser au fromage, ou à pratiquement tout ce sur quoi vous pouvez concentrer votre attention. Quoi qu'il en soit, piloter un drone par pure concentration est plutôt cool.