Não é segredo que a IA é a palavra-chave que leva o mundo da tecnologia a uma tempestade. Uma pesquisa recente da Deloitte descobriu que 76% dos executivos pesquisados acreditam que as aplicações de IA transformarão substancialmente seus negócios nos próximos três anos. De fato, o impacto combinado do rápido crescimento do conjunto de dados e dos enormes avanços no poder computacional significa que a aprendizagem de máquinas e a robótica estão avançando a um ritmo deslumbrante.

Todos nós sabemos que o aprendizado da máquina está alimentando tudo, desde os filtros de spam em nossas caixas de entrada até os próprios empreendimentos da Doodle em aplicações de IA na programação. Mas com o enorme volume de avanços de IA sendo relatado, muitos projetos verdadeiramente inovadores (e profundamente legais) estão aplicando as técnicas de IA de maneiras que nunca consideramos. Aqui estão quatro aplicações de inteligência artificial e robótica que estão mudando o mundo de maneiras que você (provavelmente) nunca imaginou.

Diagnosticando doenças globais, mesmo nos lugares mais remotos

Os avanços combinados em saúde e IA nos últimos anos têm sido surpreendentes, mudando completamente as formas de pensarmos sobre saúde, cura e sobrevivência. No entanto, muitos dos lugares menos conectados do planeta são os mais afetados por doenças tratáveis, e são os menos propensos a sentir os impactos de uma tecnologia sofisticada. É aqui que AiScopeentra; eles criaram uma solução para diagnosticar doenças globais como tuberculose, malária e diarréia que é barata, portátil, e que pode ser usada virtualmente em qualquer lugar. Eles usaram o aprendizado avançado da máquina e técnicas de visão por computador para tornar o diagnóstico microscópico portátil, e utilizável por praticamente qualquer pessoa. A melhor parte: é de código aberto, o que significa que qualquer pessoa com visão por computador pode contribuir e impulsionar esta solução que salva vidas!

Ajuda na Estação Espacial Internacional

A NASA pode ser uma das organizações científicas mais conhecidas do planeta - mas você sabia que os aviões voadores autônomos estarão em breve fazendo um trabalho vital de manutenção doméstica a bordo da Estação Espacial Internacional? Chamados de Astrobees, estes zangões autônomos foram inspirados pelos dróides de treinamento da Guerra das Estrelas. Equipados com algoritmos de navegação e capacidades de reconhecimento de imagem de ponta, os Astrobees serão em breve responsáveis por regular a qualidade do ar e fazer o inventário da ISS - bem como conduzir pequenos experimentos eles mesmos.

Finding Lost Children

Na Índia, as crianças desaparecidas são um enorme problema social, causando traumas e angústias incalculáveis para as famílias. Estima-se que mais de 230.000 crianças tenham desaparecido na Índia entre 2012 e 2014. Apesar de serem controversos em muitas aplicações, os algoritmos de reconhecimento facial têm sido extremamente úteis na reunião de crianças perdidas com suas famílias. Em 2018, o TrackChild implantou um novo algoritmo que executava o reconhecimento facial para determinar a correspondência entre os avisos de crianças desaparecidas e 45.000 fotos de crianças que viviam em orfanatos. Em apenas 4 dias, ele conseguiu encontrar e identificar 2.930 crianças desaparecidas, mudando a vida de milhares de pessoas para sempre.

Permitem-nos Pilotar Drones com nossas mentes

Ser capaz de pilotar um zangão apenas com nossos pensamentos é um sonho de ficção científica para muitos; e graças ao avançado trabalho robótico e neurocientífico da Emotiv, esse sonho é agora uma realidade. Em 2018, eles revelaram publicamente seu fone de ouvido Insight- um EEG que pode medir a atividade cerebral, e usá-lo para pilotar um zangão. O que a tecnologia realmente faz é pegar em um padrão de pensamento sustentado - então pensar "Levante-se!" ou "Voe!" fará com que o drone decole, mas também pensar em queijo, ou praticamente em qualquer outra coisa em que você possa concentrar sua atenção. Independentemente disso: pilotar um zangão através de pura concentração é muito legal.