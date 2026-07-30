Det är ingen hemlighet att AI är det modeord som tar teknikvärlden med storm. A en nyligen genomförd undersökning av Deloitte Undersökningen visade att 76 % av de tillfrågade cheferna tror att AI-tillämpningar kommer att förändra deras verksamhet avsevärt under de kommande tre åren. Den kombinerade effekten av den snabba tillväxten av datamängder och de enorma framstegen inom datorkraft innebär faktiskt att maskininlärning och robotteknik utvecklas i en svindlande takt.

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Vi vet alla att maskininlärning ligger till grund för allt från skräppostfiltren i våra inkorgar till Doodles egna satsningar på AI-tillämpningar inom schemaläggning. Men med tanke på den enorma mängden framsteg inom AI som rapporteras om finns det många verkligt innovativa (och riktigt häftiga) projekt där AI-tekniker används på sätt som vi aldrig ens har tänkt på. Här är fyra häpnadsväckande tillämpningar inom AI och robotik som förändrar världen på sätt som du (förmodligen) aldrig hade kunnat föreställa dig.

Att diagnostisera globala sjukdomar, även på de mest avlägsna platserna

De sammantagna framstegen inom hälso- och sjukvård och AI under de senaste åren har varit häpnadsväckande och har fullständigt förändrat vårt sätt att tänka kring hälsa, läkning och överlevnad. Ändå är det många av de platser på jorden som har sämst tillgång till internet som drabbas hårdast av behandlingsbara sjukdomar, och det är just dessa platser som har minst möjlighet att dra nytta av avancerad teknik. Det är här AiScope Här kommer det: de har tagit fram en lösning för att diagnostisera globala sjukdomar som tuberkulos, malaria och diarré – en lösning som är billig, bärbar och kan användas praktiskt taget var som helst. De har använt avancerad maskininlärning och datorvisionsteknik för att göra mikroskopisk diagnostik bärbar och tillgänglig för praktiskt taget vem som helst. Det bästa av allt: det är öppen källkod, vilket innebär att vem som helst med kunskaper inom datorseende kan bidra och driva denna livräddande lösning framåt!

Hjälp till på den internationella rymdstationen

NASA är kanske en av de mest kända vetenskapliga organisationerna på jorden – men visste du att autonoma drönare snart kommer att utföra viktiga underhållsuppgifter ombord på den internationella rymdstationen? Dessa autonoma drönare, som kallas Astrobees, har hämtat inspiration från träningsdroiderna i Star Wars. Astrobees är utrustade med navigationsalgoritmer och avancerad bildigenkänning och kommer snart att ansvara för att reglera luftkvaliteten och göra inventeringar på ISS – samt själva genomföra små experiment.

Att hitta försvunna barn

I Indien är försvunna barn ett enormt samhällsproblem som orsakar oerhörda trauman och lidande för familjerna. Man uppskattar att mer än 230 000 barn försvann i Indien mellan 2012 och 2014. Trots att algoritmer för ansiktsigenkänning är kontroversiella i många sammanhang har de varit till stor hjälp för att återförena försvunna barn med sina familjer. År 2018 tog TrackChild i bruk en ny algoritm som använde ansiktsigenkänning för att jämföra efterlysningar av försvunna barn med 45 000 bilder på barn som bodde på barnhem. På bara fyra dagar lyckades man för att hitta och identifiera 2 930 försvunna barn, vilket förändrade livet för tusentals människor för alltid.

Låt oss styra drönare med tanken

Att kunna styra en drönare enbart med tankarna är en science fiction-dröm för många, och tack vare Emotivs avancerade robotteknik och neurovetenskapliga forskning har den drömmen nu blivit verklighet. År 2018 presenterade de offentligt sin Insight-headset– ett EEG som kan mäta hjärnaktivitet och använda den för att styra en drönare. Tekniken fungerar egentligen genom att den fångar upp ett ihållande tankemönster – så om man tänker ”Lyft!” eller ”Flyg!” kommer drönaren att lyfta, men detsamma gäller om man tänker på ost eller praktiskt taget vad som helst annat man kan fokusera sin uppmärksamhet på. Hur som helst: att styra en drönare genom ren koncentration är riktigt häftigt.