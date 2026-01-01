The Beatles śpiewali kiedyś: „it’s getting better all the time”. Chociaż nie mieli na myśli serwisu Doodle (w 1967 roku jeszcze nie istnieliśmy), to z pewnością odnosi się to do nowej wersji Doodle. Jest to bez wątpienia jedna z naszych największych aktualizacji w historii – nowy harmonogram sprawia, że planowanie spotkań jest prostsze i szybsze.

Nie tylko Całkowicie przeprojektowaliśmy pulpit nawigacyjny Doodle – zarówno pod względem wyglądu, jak i funkcjonalności - dzięki czemu jest bardziej responsywny i wydajny – jednak przejście Bookable Calendar na strona rezerwacji oznacza to, że możesz w pełni kontrolować sposób, w jaki zautomatyzujesz swój dzień.

Przyjrzyjmy się kilku świetnym nowym funkcjom, z których możesz skorzystać już teraz.

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Twój nowy pulpit nawigacyjny: wszystko w jednym miejscu

Nowy panel Doodle Dashboard sprawia, że organizowanie harmonogramu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Uprościliśmy jego wygląd i dodaliśmy szereg funkcji, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Wszystkie rodzaje spotkań w jednym miejscu: Dzięki naszemu nowemu, scentralizowanemu interfejsowi możesz teraz tworzyć spotkania indywidualne, ankiety grupowe, sondaże i strony rezerwacji z jednego miejsca. Oznacza to, że nie musisz już przełączać się między różnymi opcjami, żeby ustawić różne rodzaje spotkań, ani martwić się, czy wybrałeś właściwą opcję.

Większa kontrola niż kiedykolwiek: Nowy panel Doodle to Twoje centrum zarządzania harmonogramem — miejsce, w którym możesz kontrolować wszystkie aspekty swoich spotkań. Stąd możesz szybko sprawdzić wszystkie potrzebne informacje, a także aktualizować szczegóły i wysyłać przypomnienia.

Zawsze wyglądaj jak najlepiej: Wiemy, że wizerunek marki ma ogromne znaczenie, dlatego możesz dostosować wygląd serwisu Doodle tak, jak chcesz. Nowy pulpit nawigacyjny zawiera centralne centrum, w którym możesz zmienić kolor tła, motyw lub logo.

Pomoc zespołu jest dostępna za jednym kliknięciem: Nasza konsola administracyjna ułatwia zarządzanie zespołem za pomocą serwisu Doodle. Dzięki niej możesz szybko generować raporty, aby zidentyfikować obszary wymagające wsparcia lub zdecydować, z jakimi narzędziami będzie pracował Twój zespół. To przełomowe rozwiązanie w zarządzaniu zespołem.

Spotkaj się gdziekolwiek: Dzięki nowej funkcji Doodle już nigdy nie przegapisz spotkania! Umówiając się z kimś na spotkanie, możesz w prosty sposób dodać swoje ulubione narzędzie do wideokonferencji. Oznacza to, że jeśli spotkanie stacjonarne nie jest możliwe, do każdego umówionego spotkania dołączany jest link do spotkania wirtualnego.

Postępuj według własnego planu: Wiemy, że każda osoba i każda firma ma swój własny sposób pracy. Dlatego Doodle umożliwia integrację z tysiącami innych narzędzi, dzięki czemu płynnie wkomponuje się w Twój sposób pracy.

strona rezerwacji

Być może znaliście już nasz kalendarz rezerwacji lub korzystaliście z niego, ale Strona rezerwacji jest teraz jeszcze lepsza (i do tego jeszcze bardziej wydajna). Dzięki większej elastyczności i kontroli niż kiedykolwiek wcześniej, strona rezerwacji pozwala zautomatyzować Twoje codzienne obowiązki i skupić się na tym, co naprawdę ma dla Ciebie znaczenie.

Wiemy, że wielu z was prosiło o elastyczność i jest to największa różnica, jaką zauważycie w porównaniu z Bookable Calendar. Konfigurując swoją dostępność, możecie sami określić długość spotkań, częstotliwość wyświetlania wolnych terminów, a nawet liczbę rezerwacji, jakie użytkownicy mogą wykonać u was każdego dnia. Gdy wszystko będzie już gotowe, wystarczy tylko wysłać link.

Jeśli korzystaliście z Bookable Calendar, to pewnie pamiętacie, że spotkania można było rezerwować tylko w 15-minutowych przedziałach. Teraz, dzięki stronie rezerwacji, możecie ustawić dowolny czas trwania spotkania, o ile jest dłuższy niż pięć minut.

Niestandardowe przedziały czasowe znacznie zwiększają też Twoje szanse na znalezienie czasu na spotkanie z osobami, z którymi musisz się spotkać. Załóżmy, że oferujesz 30-minutowe spotkanie o godz. 11:00. Jeśli dodasz niestandardowe przedziały czasowe co pięć minut, uczestnicy będą mogli zarezerwować spotkanie o godz. 11:00, 11:05, 11:10 itd. A oto największa zaleta – po wybraniu konkretnego terminu wszystkie inne przedziały czasowe obejmujące ten okres zostaną usunięte. Nie ma możliwości podwójnych rezerwacji.

Możesz również dodać czas rezerwowy, co oznacza, że jeśli chcesz mieć trochę czasu między spotkaniami, to również zostanie to uwzględnione.

Nasze nowe opcje „power” pomogą Ci również ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach.

Możesz włączyć automatyczne przypomnienia o terminach spotkań rezerwowanych przez klientów. Oznacza to, że jeśli ważny klient rezerwuje spotkanie z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, nie tylko dodamy je do jego kalendarza w momencie rezerwacji, ale również wyślemy mu przypomnienie o spotkaniu na 24 godziny przed jego rozpoczęciem. Dzięki temu możesz skupić się na treści spotkania, a nie na jego organizacji.

Wiemy, że duża liczba spotkań w ciągu dnia może być stresująca, a biorąc pod uwagę, że wiele z nich odbywa się za pośrednictwem wideokonferencji – nic dziwnego, że odnotowano gwałtowny wzrost wypalenia zawodowego pracowników. Jedna z nowych, świetnych funkcji strony rezerwacji może pomóc to ograniczyć.

Nasze narzędzie do ograniczania liczby spotkań pozwala, po skonfigurowaniu dostępności, wybrać, ile spotkań chcesz odbyć w ciągu dnia. Gdy liczba ta zostanie osiągnięta, usuniemy wszystkie wolne terminy na dany dzień. Oznacza to, że jeśli masz do wykonania ważne zadanie lub sprawy rodzinne, które wymagają Twojej uwagi, będziesz mieć na to czas.

Dzięki nowemu narzędziu do ustawiania przedziału czasowego nie musisz się martwić, że linki do Twoich stron rezerwacji staną się nieaktualne. Jeśli bierzesz udział w roadshow lub targach branżowych, możesz stworzyć stronę rezerwacji z zakresem dat. Gdy nadejdzie ta data, link przestanie działać. Dzięki temu masz pewność, że w Twoim kalendarzu nie pojawią się nagle nieoczekiwane spotkania.

Dla fanów kalendarza rezerwacji strona rezerwacji oferuje o wiele więcej opcji i daje ci szansę na zautomatyzowanie dnia jak nigdy dotąd. Nie musisz wierzyć nam na słowo – jeśli masz już konto w Doodle, zajrzyj teraz do swojego odświeżonego panelu i na stronę rezerwacji.

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się już dziś, aby skorzystać z 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego.