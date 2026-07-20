Beatles sjöng en gång raden ”it’s getting better all the time”. Även om de inte syftade på Doodle (vi fanns ju inte 1967) så stämmer det verkligen in på det nya Doodle. I vad som utan tvekan är en av våra största uppgraderingar någonsin gör den nya schemaläggaren mötesplaneringen enklare och snabbare.

Det är inte bara så att Vi har helt omdesignat Doodle-instrumentpanelen, både inifrån och utifrån - vilket gör den mer responsiv och kraftfull – men Bookable Calendars övergång till Bokningssida betyder att du kan ha fullständig kontroll över hur du automatiserar din dag.

Låt oss ta en titt på några av de fantastiska nya funktionerna som du kan använda redan nu.

Är du redo att sätta igång? Prova gratis Begär en demonstration

Din nya översiktssida: Allt på ett ställe

Den nya Doodle Dashboard gör det enklare än någonsin att organisera ditt schema. Vi har förenklat utformningen och lagt till en rad funktioner som hjälper dig att spara tid så att du kan fokusera på det viktiga.

Alla typer av möten på ett och samma ställe: Med vår nya centraliserade design kan du nu skapa en-till-en-möten, gruppomröstningar, enkäter och bokningssidor från en och samma plats. Det innebär att du slipper växla fram och tillbaka mellan olika mötesformer och att det inte längre råder någon förvirring kring om du har valt rätt alternativ.

Mer kontroll än någonsin: Den nya Doodle-instrumentpanelen är din kontrollcentral för schemaläggning – en plats där du kan hantera allt som rör dina möten. Härifrån kan du snabbt få en överblick över alla uppgifter du behöver, uppdatera information och skicka påminnelser.

Se alltid ut på ditt bästa: Vi vet att varumärkesprofilering är väldigt viktigt, och därför kan du anpassa Doodle så att det ser ut precis som du vill. Den nya instrumentpanelen har en central funktion där du kan ändra bakgrundsfärg, tema eller logotyp.

Teamets support finns bara ett klick bort: Vår administratörskonsol gör det enkelt att leda ett team med hjälp av Doodle. Med den kan du snabbt ta fram rapporter för att identifiera utvecklingsmöjligheter eller bestämma vilka verktyg ditt team ska använda. Det är en riktig game-changer för teamledning.

Träffas var som helst: Med det nya Doodle kommer du aldrig mer att missa ett möte! När du bokar in en tid med någon kan du enkelt lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser. Det innebär att om ett fysiskt möte inte är möjligt, så följer det alltid med en länk till ett virtuellt möte.

Gör det på ditt sätt: Vi vet att varje person och företag har sitt eget sätt att arbeta på. Därför låter Doodle dig integrera med tusentals andra verktyg så att det smidigt passar in i ditt arbetsflöde.

Bokningssida

Du kanske redan känner till eller använder vår bokningskalender, men Bokningssidan har blivit ännu bättre (och dessutom mer kraftfull). Med större flexibilitet och kontroll än någonsin tidigare låter Booking Page dig automatisera din vardag och fokusera på det som verkligen betyder något för dig.

Flexibilitet är något som vi vet att många av er har efterfrågat, och det är den största skillnaden ni kommer att märka jämfört med Bookable Calendar. När ni ställer in er tillgänglighet kan ni bestämma mötenas längd, hur ofta tidsluckorna ska visas och till och med hur många gånger om dagen andra kan boka tid hos er. När allt detta är klart behöver du bara skicka länken.

Ni som har använt Bookable Calendar minns säkert att man tidigare bara kunde boka möten i 15-minutersintervaller. Nu, med Booking Page, kan ni välja vilken tid ni vill, så länge den är längre än fem minuter.

Med anpassade tidsintervall blir det också mycket lättare för dig att hitta tid med de personer du behöver träffa. Anta att du erbjuder ett 30-minutersmöte klockan 11. Om du lägger till anpassade intervaller på fem minuter kan deltagarna boka in sig klockan 11, 11.05, 11.10 och så vidare. Men det bästa är att när en tid väljs bort tas alla andra tidsluckor som täcker den tiden bort. Inga dubbelbokningar.

Du kan också lägga till en buffertid, vilket innebär att om du vill ha lite tid mellan mötena så tas även det med i beräkningen.

Våra nya ”power”-alternativ kommer också att hjälpa dig att minska antalet uteblivna besök.

Du kan välja att lägga till automatiska påminnelser för de tider som kunderna bokar hos dig. Det innebär att om en viktig kund bokar ett möte flera veckor i förväg kan vi inte bara lägga till det i deras kalender när de bokar – utan vi skickar också en påminnelse om mötet 24 timmar innan. På så sätt kan du fokusera på mötets innehåll istället för att behöva ordna med det praktiska.

Vi vet att många möten under en dag kan vara stressande, och eftersom många av dem hålls via videolänk är det inte konstigt att det har en dramatisk ökning av utbrändhet bland anställda. En av de fantastiska nya funktionerna i Booking Page kan bidra till att minska detta.

Med vårt verktyg för mötesbegränsning kan du, när du anger din tillgänglighet, välja hur många möten du vill ha per dag. När detta antal har uppnåtts tar vi bort alla lediga tider för den dagen. Det innebär att du får tid över om du har en viktig uppgift att slutföra eller familjeangelägenheter att ta hand om.

Tack vare det nya verktyget för datumintervall behöver du inte oroa dig för att länkarna till din bokningssida ska bli inaktuella. Om du deltar i en roadshow eller en branschkonferens kan du skapa en bokningssida med ett datumintervall. När det datumet har passerat kommer länken att inaktiveras. På så sätt kan du känna dig trygg i att oväntade möten inte plötsligt dyker upp i din kalender.

För alla som gillar Bookable Calendar erbjuder Booking Page ännu fler alternativ och ger dig möjlighet att automatisera din dag på ett helt nytt sätt. Tro inte bara på vad vi säger – om du redan har ett Doodle-konto kan du gå till din uppdaterade kontrollpanel och prova Booking Page redan nu.

Om du inte har ett konto kan du registrera dig för en kostnadsfri 14-dagars provperiod redan idag.