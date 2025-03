Die Beatles sangen einst die Zeile "it's getting better all the time". Auch wenn sie damit nicht Doodle meinten (1967 gab es uns noch nicht), so trifft es doch auf das neue Doodle zu. Der neue Terminplaner ist eines der grössten Upgrades, die wir je gemacht haben - er macht die Planung von Meetings einfacher und schneller.

Wir haben nicht nur das Doodle-Dashboard von Grund auf neu gestaltet - und es damit reaktionsschneller und leistungsfähiger gemacht -, sondern auch die Umstellung von Bookable Calendar auf Booking Page bedeutet, dass Sie die vollständige Kontrolle darüber haben, wie Sie Ihren Tag automatisieren.

Werfen wir einen Blick auf einige der großartigen neuen Funktionen, die Sie sofort nutzen können.

Ihr neues Dashboard: Alles an einem Ort

Das neue Doodle-Dashboard macht es einfacher denn je, Ihre Termine zu organisieren. Wir haben das Design vereinfacht und eine Reihe von Funktionen hinzugefügt, mit denen Sie Zeit sparen können, um sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.

*Meeting-Typen alle an einem Ort**: *Mit unserem neuen zentralen Design können Sie jetzt 1:1, Gruppenumfragen, Umfragen und Buchungsseiten an einem einzigen Ort erstellen. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr hin und her laufen müssen, um verschiedene Meeting-Typen einzurichten, oder sich nicht mehr sicher sein können, ob Sie den richtigen Typ ausgewählt haben.

*Mehr Kontrolle als je zuvor:** *Das neue Doodle-Dashboard ist Ihr Planungscockpit - ein Ort, an dem Sie alles rund um Ihre Meetings kontrollieren können. Von hier aus können Sie alle Details schnell beurteilen, aktualisieren und Erinnerungen versenden.

*Immer gut aussehen:** *Wir wissen, wie wichtig Branding ist, und deshalb können Sie Doodle so anpassen, dass es so aussieht, wie Sie es möchten. Das neue Dashboard hat einen zentralen Punkt, an dem Sie Ihre Hintergrundfarbe, Ihr Thema oder Ihr Logo ändern können.

*Team-Support ist nur einen Klick entfernt:** *Unsere Admin-Konsole macht es einfach, ein Team mit Doodle zu verwalten. Mit ihr können Sie schnell Berichte erstellen, um Coaching-Möglichkeiten zu identifizieren oder zu entscheiden, mit welchen Tools Ihr Team arbeiten kann. Es ist ein entscheidender Fortschritt für das Teammanagement.

*Meet anywhere:** *Das neue Doodle bedeutet, dass Sie nie wieder ein Meeting verpassen sollten! Wenn Sie einen Termin mit jemandem vereinbaren, können Sie einfach Ihr bevorzugtes Videokonferenz-Tool hinzufügen. Das heißt, wenn ein physisches Treffen nicht möglich ist - jedes Treffen wird mit einem virtuellen Meeting-Link versehen.

*Work your way:** *Wir wissen, dass jeder Mensch und jedes Unternehmen seine eigene Arbeitsweise hat. Deshalb lässt sich Doodle mit Tausenden von anderen Tools integrieren, um sich nahtlos in Ihren Arbeitsablauf einzufügen.

Buchungsseite

Vielleicht kennen Sie schon unseren buchbaren Kalender, aber Booking Page ist noch besser (und auch leistungsfähiger). Mit mehr Flexibilität und Kontrolle als je zuvor, können Sie mit Booking Page Ihren Tag automatisieren und sich auf die Dinge konzentrieren, die Ihnen wirklich wichtig sind.

Flexibilität ist etwas, von dem wir wissen, dass viele von Ihnen danach gefragt haben und ist der größte Unterschied, den Sie im Vergleich zu Bookable Calendar bemerken werden. Bei der Einrichtung Ihrer Verfügbarkeit können Sie die Dauer der Besprechungen, die Häufigkeit der Anzeige von Zeitfenstern und sogar die Anzahl der Termine pro Tag festlegen, für die Sie gebucht werden können. Wenn das alles erledigt ist, müssen Sie nur noch den Link versenden.

Diejenigen, die Bookable Calendar verwendet haben, werden sich daran erinnern, dass man nur Besprechungen in Blöcken von 15 Minuten buchen konnte. Mit Booking Page können Sie nun jederzeit Termine von mehr als fünf Minuten festlegen.

Durch benutzerdefinierte Abstufungen ist es auch viel wahrscheinlicher, dass Sie Zeit mit den Personen finden, die Sie brauchen. Angenommen, Sie bieten um 11 Uhr eine 30-minütige Besprechung an. Wenn Sie benutzerdefinierte Fünf-Minuten-Schritte hinzufügen, können sich die Teilnehmer entweder um 11 Uhr, 11.05 Uhr, 11.10 Uhr und so weiter anmelden. Der Clou dabei: Sobald eine Zeit ausgewählt wurde, werden alle anderen Zeitfenster, die diese Zeit abdecken, entfernt. Keine doppelten Buchungen.

Sie können auch eine Pufferzeit hinzufügen, d. h., wenn Sie zwischen den Terminen etwas Zeit brauchen, wird auch das berücksichtigt.

Unsere neuen "Power"-Optionen helfen Ihnen auch, die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren.

Sie können automatische Erinnerungen zu den Terminen hinzufügen, die Ihre Kunden bei Ihnen buchen. Das heißt, wenn ein wichtiger Kunde einen Termin Wochen im Voraus bucht, können wir ihn nicht nur in seinen Kalender eintragen, wenn er bucht, sondern wir schicken ihm auch 24 Stunden vorher eine Erinnerung an den Termin. So können Sie sich auf den Inhalt der Besprechung konzentrieren und müssen sich nicht um die Vorbereitung kümmern.

Wir wissen, dass viele Meetings an einem Tag stressig sein können, und da viele davon per Video stattfinden, ist es kein Wunder, dass es gibt (https://hrexecutive.com/burnout-is-continuing-to-rise-is-hr-doing-enough/#:~:text=Mehr%20als%20vier%20in%2010,in%20einer%20ähnlichen%2020%Umfrage.&text=Die%20Robert%20Half%20Daten%20sind,zeigen%20erhöhte%20Raten%20von%20Burnout.). Eine der großartigen neuen Funktionen von Booking Page kann dazu beitragen, dies zu verringern.

Unser Tool zur Begrenzung von Meetings bedeutet, dass Sie beim Einrichten Ihrer Verfügbarkeit festlegen können, wie viele Meetings Sie an einem Tag haben werden. Sobald diese Zahl erreicht ist, entfernen wir alle Termine für diesen Tag. Das bedeutet, dass Sie Zeit haben, wenn Sie eine wichtige Aufgabe zu erledigen haben oder sich um Ihre Familie kümmern müssen.

Mit dem neuen Datumsbereichstool müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass die Links auf Ihrer Buchungsseite nicht mehr aktuell sind. Wenn Sie an einer Roadshow oder einer Fachkonferenz teilnehmen, können Sie eine Buchungsseite mit einem Datumsbereich erstellen. Sobald dieses Datum erreicht ist, wird der Link inaktiv. So können Sie sicher sein, dass nicht plötzlich unerwartete Termine in Ihrem Kalender auftauchen.

Für Liebhaber des buchbaren Kalenders bietet die Buchungsseite viel mehr Optionen und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Tag wie nie zuvor zu automatisieren. Wenn Sie bereits ein Doodle-Konto haben, besuchen Sie jetzt Ihr neu gestaltetes Dashboard und die Buchungsseite.

***Wenn Sie noch kein Konto haben, melden Sie sich noch heute für einen kostenlosen 14-Tage-Test an.