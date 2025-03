Una volta i Beatles hanno cantato il verso "it's getting better all the time". Anche se non stavano parlando di Doodle (non esistevamo nel 1967), questa frase si applica sicuramente al nuovo Doodle. In quello che è senza dubbio uno dei nostri più grandi aggiornamenti di sempre, il nuovo scheduler rende la pianificazione delle riunioni più semplice e veloce.

Non solo abbiamo completamente ridisegnato la dashboard di Doodle dentro e fuori, rendendola più reattiva e potente, ma il passaggio di Bookable Calendar a Booking Page significa che potete avere il controllo completo su come automatizzare la vostra giornata.

Vediamo alcune delle nuove caratteristiche che potete utilizzare fin da ora.

Il vostro nuovo cruscotto: Tutto in un unico posto

La nuova Dashboard di Doodle rende più facile che mai l'organizzazione dei vostri impegni. Abbiamo semplificato il design e aggiunto una serie di funzioni che consentono di risparmiare tempo per concentrarsi sulle cose importanti.

*Tipi di riunione tutti in un unico posto**: *Con il nuovo design centralizzato, ora è possibile creare riunioni 1:1, sondaggi di gruppo, indagini e pagine di prenotazione da un unico spazio. Ciò significa che non dovrete più andare avanti e indietro per impostare diversi tipi di riunione o confondervi se avete scelto quello giusto.

*Più controllo che mai:** *La nuova dashboard di Doodle è la cabina di pilotaggio della pianificazione, un luogo dove controllare tutto ciò che riguarda le riunioni. Da qui è possibile valutare rapidamente tutti i dettagli necessari, aggiornare i dati e inviare promemoria.

*Apparire sempre al meglio:** *Sappiamo che il branding è molto importante ed è per questo che è possibile personalizzare Doodle per ottenere l'aspetto che si desidera. La nuova dashboard ha un hub centrale per cambiare il colore dello sfondo, il tema o il logo.

*Il supporto al team è a portata di clic:** *La nostra console amministrativa semplifica la gestione di un team con Doodle. Con essa è possibile creare rapidamente dei report per identificare le opportunità di coaching o decidere con quali strumenti il team può lavorare. È una svolta nella gestione dei team.

*Incontrarsi ovunque:** *Il nuovo Doodle significa che non dovrete mai più perdere una riunione! Quando si fissa un appuntamento con qualcuno, si può facilmente aggiungere il proprio strumento di videoconferenza preferito. In questo modo, se non è possibile incontrarsi fisicamente, ogni riunione è accompagnata da un collegamento virtuale.

*Lavora a modo tuo:** *Sappiamo che ogni persona e azienda ha il proprio modo di lavorare. Per questo motivo, Doodle consente di integrarsi con migliaia di altri strumenti, in modo da poterli integrare perfettamente nel vostro flusso di lavoro.

Pagina di prenotazione

Forse conoscete o siete già stati utenti del nostro Calendario prenotabile, ma Pagina di prenotazione è ancora meglio (e anche più potente). Con una flessibilità e un controllo mai visti prima, Booking Page vi permette di automatizzare la vostra giornata e di concentrarvi sulle cose che vi interessano davvero.

La flessibilità è qualcosa che sappiamo che molti di voi hanno chiesto ed è la più grande differenza che noterete rispetto a Bookable Calendar. Quando impostate la vostra disponibilità, potete decidere la durata degli incontri, la frequenza con cui vengono mostrati gli slot e persino quante volte al giorno le persone possono prenotare il loro tempo con voi. Una volta fatto tutto ciò, non resta che inviare il link.

Chi utilizzava Bookable Calendar ricorderà che era possibile prenotare riunioni solo in blocchi di 15 minuti. Ora, con Booking Page, è possibile fissare qualsiasi momento di durata superiore a cinque minuti.

Gli incrementi personalizzati rendono inoltre molto più probabile la possibilità di trovare il tempo con le persone di cui si ha bisogno. Supponiamo che offriate una riunione di 30 minuti alle 11 del mattino. Se aggiungete incrementi personalizzati di cinque minuti, i partecipanti potranno prenotarsi alle 11, alle 11.05, alle 11.10 e così via. Il bello è che una volta selezionato un orario, tutti gli altri slot che coprono quell'orario verranno rimossi. Non ci sono doppie prenotazioni.

È anche possibile aggiungere un orario cuscinetto, il che significa che se si desidera un po' di tempo tra una riunione e l'altra, anche questo verrà preso in considerazione.

Le nostre nuove opzioni "power" vi aiuteranno anche a ridurre i no-show.

Potete scegliere di aggiungere promemoria automatici agli orari in cui le persone prenotano con voi. Ciò significa che se un cliente importante prenota una riunione con settimane di anticipo, non solo possiamo aggiungerla al suo calendario al momento della prenotazione, ma gli invieremo un promemoria della riunione 24 ore prima. In questo modo potrete concentrarvi sul contenuto della riunione, anziché cercare di organizzarla.

Sappiamo che molte riunioni in un giorno possono essere stressanti e con molte di queste che avvengono via video, non c'è da stupirsi che ci sia stato un drammatico aumento del burnout dei dipendenti. Una delle nuove caratteristiche di Booking Page può contribuire a ridurre questo fenomeno.

Lo strumento del tetto massimo di riunioni consente di scegliere, quando si imposta la propria disponibilità, il numero di riunioni che si possono tenere in un giorno. Una volta raggiunto questo numero, elimineremo tutti gli slot per quel giorno. In questo modo, se avete un compito importante da portare a termine o questioni familiari da sbrigare, avrete il tempo necessario.

Grazie al nuovo strumento per l'intervallo di date, non dovrete più preoccuparvi che i link della vostra pagina di prenotazione non siano aggiornati. Se state partecipando a un roadshow o a una conferenza commerciale, potete creare una pagina di prenotazione con un intervallo di date. Una volta raggiunta tale data, il link diventerà inattivo. In questo modo sarete tranquilli che non vi capitino riunioni inaspettate nel vostro calendario.

Per gli amanti del Calendario prenotabile, Booking Page offre molte più opzioni e vi dà la possibilità di automatizzare la vostra giornata come mai prima d'ora. Non credeteci sulla parola: se avete già un account Doodle, andate subito alla vostra nuova dashboard e a Booking Page.

Se non avete un account, iscrivetevi oggi stesso per una prova gratuita di 14 giorni.