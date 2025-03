Les Beatles ont un jour chanté la phrase "it's getting better all the time". Bien qu'ils ne parlaient pas de Doodle (nous n'étions pas là en 1967), cette phrase s'applique parfaitement au nouveau Doodle. Dans ce qui est sans doute l'une de nos plus grandes mises à jour, le nouveau programmateur rend la planification des réunions plus simple et plus rapide.

Non seulement nous avons complètement remanié le tableau de bord de Doodle à l'intérieur et à l'extérieur - le rendant plus réactif et plus puissant - mais la transition de Bookable Calendar vers Booking Page signifie que vous pouvez avoir un contrôle total sur la façon dont vous automatisez votre journée.

Voyons maintenant quelques-unes des nouvelles fonctionnalités que vous pouvez utiliser dès maintenant.

Votre nouveau tableau de bord : Tout en un seul endroit

Le nouveau tableau de bord Doodle vous permet d'organiser votre emploi du temps plus facilement que jamais. Nous avons simplifié le design et ajouté un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent vous faire gagner du temps pour vous concentrer sur les choses importantes.

*Type de réunion en un seul endroit** : *Avec notre nouvelle conception centralisée, vous pouvez désormais créer des réunions en tête-à-tête, des sondages de groupe, des enquêtes et des pages de réservation à partir d'un seul espace. Cela signifie qu'il n'y a plus de va-et-vient pour configurer différents types de réunions ou de confusion pour savoir si vous avez choisi le bon.

*Plus de contrôle que jamais : ** *Le nouveau tableau de bord Doodle est votre cockpit de planification - un endroit où vous pouvez tout contrôler sur vos réunions. De là, vous pouvez rapidement évaluer tous les détails dont vous avez besoin, ainsi que mettre à jour les détails et envoyer des rappels.

*** Nous savons que l'image de marque est très importante et c'est pourquoi vous pouvez personnaliser Doodle pour lui donner l'aspect que vous souhaitez. Le nouveau tableau de bord comporte un hub central permettant de modifier la couleur de fond, le thème ou le logo.

L'assistance aux équipes est à portée de clic : *** Notre console d'administration simplifie la gestion d'une équipe utilisant Doodle. Elle vous permet d'établir rapidement des rapports afin d'identifier les possibilités de coaching ou de décider des outils avec lesquels votre équipe peut travailler. Elle change la donne en matière de gestion d'équipe.

*Meet anywhere:** *Le nouveau Doodle vous permet de ne plus jamais manquer une réunion ! Lorsque vous organisez une réunion avec quelqu'un, vous pouvez facilement ajouter votre outil de vidéoconférence préféré. Ainsi, si une réunion physique n'est pas possible, chaque rencontre est accompagnée d'un lien de réunion virtuelle.

*Travaillez à votre façon:** *Nous savons que chaque personne et chaque entreprise a sa propre façon de travailler. C'est pourquoi Doodle vous permet d'intégrer des milliers d'autres outils pour vous permettre de vous fondre dans votre flux de travail en toute transparence.

Page de réservation

Vous avez peut-être connu ou utilisé notre Calendrier réservable, mais la Page de réservation est encore meilleure (et plus puissante aussi). Avec plus de flexibilité et de contrôle que jamais, Booking Page vous permet d'automatiser votre journée et de vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour vous.

Nous savons que vous êtes nombreux à nous avoir demandé de la flexibilité, et c'est la plus grande différence que vous remarquerez par rapport à l'agenda Bookable. Lorsque vous configurez votre disponibilité, vous pouvez décider de la durée des réunions, de la fréquence d'affichage des créneaux horaires et même du nombre de fois par jour où les gens peuvent réserver du temps avec vous. Une fois tout cela fait, il ne vous reste plus qu'à envoyer le lien.

Pour ceux qui ont utilisé Bookable Calendar, vous vous souviendrez que vous ne pouviez réserver des réunions que par blocs de 15 minutes. Désormais, avec Booking Page, vous pouvez fixer des rendez-vous de plus de cinq minutes quand vous le souhaitez.

Les incréments personnalisés vous permettent également de trouver plus facilement du temps avec les personnes dont vous avez besoin. Supposons que vous proposiez une réunion de 30 minutes à 11 heures. Si vous ajoutez des incréments personnalisés de cinq minutes, les participants pourront s'inscrire à 11 heures, 11 h 05, 11 h 10 et ainsi de suite. Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'une heure est sélectionnée, tous les autres créneaux horaires qui couvrent cette heure sont supprimés. Pas de double réservation.

Vous pouvez également ajouter une heure tampon, ce qui signifie que si vous souhaitez disposer d'un peu de temps entre deux réunions, cela sera également pris en compte.

Nos nouvelles options "Power" vous aideront également à réduire les absences.

Vous pouvez choisir d'ajouter des rappels automatiques aux heures auxquelles les gens réservent chez vous. Cela signifie que si un client important réserve une réunion des semaines à l'avance, non seulement nous pouvons l'ajouter à son calendrier au moment de la réservation, mais nous lui enverrons un rappel de la réunion 24 heures avant. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le contenu de la réunion plutôt que d'essayer de l'organiser.

Nous savons qu'un grand nombre de réunions dans une journée peut être stressant, et comme beaucoup d'entre elles se déroulent par vidéo, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu une augmentation spectaculaire de l'épuisement des employés. L'une des nouvelles fonctionnalités de Booking Page peut contribuer à réduire ce phénomène.

Notre outil de plafonnement des réunions signifie que lorsque vous configurez votre disponibilité, vous pouvez choisir le nombre de réunions que vous aurez dans une journée. Lorsque ce nombre est atteint, nous supprimons tous les créneaux horaires pour cette journée. Cela signifie que si vous avez une tâche importante à accomplir ou des affaires familiales à régler, vous aurez le temps.

Le nouvel outil de plage de dates signifie que vous n'avez pas à vous soucier de l'obsolescence des liens de votre page de réservation. Si vous participez à une exposition itinérante ou à une conférence commerciale, vous pouvez créer une page de réservation avec une plage de dates. Une fois cette date atteinte, le lien devient inactif. Vous avez ainsi l'assurance que des réunions imprévues ne viendront pas soudainement s'ajouter à votre calendrier.

Pour les amateurs de calendrier réservable, la page de réservation offre beaucoup plus d'options et vous permet d'automatiser votre journée comme jamais auparavant. Ne nous croyez pas sur parole - si vous avez déjà un compte Doodle, rendez-vous dès maintenant sur votre nouveau tableau de bord et sur la page de réservation.

Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous pour un essai gratuit de 14 jours dès aujourd'hui.