Los Beatles cantaron una vez la frase "it's getting better all the time". Aunque no se referían a Doodle (no existíamos en 1967), sí que se aplica al nuevo Doodle. En lo que es sin duda una de nuestras mayores actualizaciones, el nuevo planificador hace que la planificación de reuniones sea más sencilla y rápida.

No sólo hemos rediseñado completamente el panel de control de Doodle por dentro y por fuera (https://doodle.com/login), haciéndolo más potente y con mayor capacidad de respuesta, sino que la transición de Bookable Calendar a Booking Page (https://doodle.com/en/features/booking-page/) significa que puedes tener un control total sobre cómo automatizar tu día.

Veamos algunas de las nuevas funciones que puedes utilizar ahora mismo.

Tu nuevo panel de control: Todo en un solo lugar**

El nuevo Doodle Dashboard hace que sea más fácil que nunca organizar tu agenda. Hemos simplificado el diseño y añadido una serie de funciones que pueden ahorrarte tiempo para que te centres en las cosas importantes.

*Todos los tipos de reuniones en un solo lugar**: *Con nuestro nuevo diseño centralizado, ahora puedes crear reuniones 1:1, sondeos de grupo, encuestas y Páginas de Reserva desde un único espacio. Esto significa que se acabaron las idas y venidas para configurar diferentes tipos de reuniones y las confusiones sobre si has elegido el correcto.

Más control que nunca:*** El nuevo panel de control de Doodle es tu cabina de programación: un lugar para controlar todo lo relacionado con tus reuniones. Desde aquí, puedes evaluar rápidamente todos los detalles que necesites, así como actualizar detalles y enviar recordatorios.

*Siempre con el mejor aspecto:** *Sabemos que la imagen de marca es muy importante y por eso puedes personalizar Doodle para que tenga el aspecto que tú quieras. El nuevo panel de control tiene un eje central para cambiar el color de fondo, el tema o el logotipo.

El soporte al equipo está a sólo un clic:*** Nuestra Consola de Administración hace que sea sencillo gestionar un equipo usando Doodle. Con ella, puedes obtener rápidamente informes para identificar oportunidades de entrenamiento o decidir con qué herramientas puede trabajar tu equipo. Es un cambio de juego para la gestión de equipos.

*Reunirse en cualquier lugar:** *¡Con el nuevo Doodle no volverás a perderte una reunión! Al concertar una cita con alguien, puedes añadir fácilmente tu herramienta de videoconferencia favorita. Esto significa que si una reunión física no es posible, cada encuentro viene con un enlace de reunión virtual.

*Trabaja a tu manera:** *Sabemos que cada persona y cada empresa tienen su propia forma de trabajar. Por eso Doodle te permite integrarlo con miles de herramientas más para que se integre a la perfección en tu flujo de trabajo.

Página de reservas

Puede que ya conocieras o fueras usuario de nuestro Calendario Reservable, pero Booking Page es aún mejor (y más potente también). Con más flexibilidad y control que nunca, Booking Page te permite automatizar tu día y centrarte en las cosas que realmente te importan.

La flexibilidad es algo que sabemos que muchos de vosotros pedíais y es la mayor diferencia que notarás en comparación con Bookable Calendar. Al configurar tu disponibilidad, puedes decidir la duración de las reuniones, la frecuencia con la que se muestran las franjas horarias e incluso cuántas veces al día puede la gente reservar tiempo contigo. Una vez hecho esto, sólo tienes que enviar el enlace.

Para aquellos que utilizaban Bookable Calendar, recordarán que sólo podían reservar reuniones en bloques de 15 minutos. Ahora, con Booking Page, puedes fijar cualquier hora de más de cinco minutos.

Los incrementos personalizados también hacen que sea mucho más probable que encuentres tiempo con las personas que necesitas. Digamos que ofreces una reunión de 30 minutos a las 11 de la mañana. Si añadieras incrementos personalizados de cinco minutos, los participantes podrían reservar a las 11, a las 11.05, a las 11.10 y así sucesivamente. Una vez seleccionada una hora, se eliminarán todas las demás franjas horarias que la cubran. No habrá reservas dobles.

También puedes añadir un tiempo intermedio, lo que significa que si quieres algo de tiempo entre reuniones, también se tendrá en cuenta.

Nuestras nuevas opciones de "poder" también le ayudarán a reducir las ausencias.

Puede añadir recordatorios automáticos a las citas que los clientes hayan concertado con usted. Esto significa que si un cliente importante reserva una reunión con semanas de antelación, no sólo podremos añadirla a su calendario cuando la reserve, sino que le enviaremos un recordatorio de la reunión 24 horas antes. Esto le permite centrarse en el contenido de la reunión en lugar de intentar organizarla.

Sabemos que muchas reuniones al día pueden ser estresantes y, con muchas de ellas por vídeo, no es de extrañar que se haya producido un aumento drástico del agotamiento de los empleados. Una de las grandes novedades de Booking Page puede ayudar a reducirlo.

Nuestra herramienta de límite de reuniones significa que cuando configuras tu disponibilidad, puedes elegir cuántas reuniones tendrás en un día. Una vez alcanzado este número, eliminaremos todas las franjas horarias para ese día. Esto significa que si tiene una tarea importante que realizar o asuntos familiares que atender, dispondrá de tiempo.

Gracias a la nueva herramienta de intervalo de fechas, no tendrá que preocuparse de que los enlaces de su página de reservas no estén actualizados. Si vas a asistir a una exposición itinerante o a una conferencia comercial, puedes crear una página de reservas con un intervalo de fechas. Una vez alcanzada esa fecha, el enlace quedará inactivo. De este modo, tendrá la tranquilidad de que no se le presentarán reuniones inesperadas en su calendario.

Para los amantes del Calendario Reservable, la Página de Reservas ofrece muchas más opciones y te da la oportunidad de automatizar tu día como nunca antes. No te quedes sólo con nuestra palabra: si ya tienes una cuenta Doodle, dirígete ahora a tu nuevo panel de control y a la Página de Reservas.

***Si aún no tienes una cuenta, regístrate para una prueba gratuita de 14 días.