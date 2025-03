Os Beatles uma vez cantaram a frase "está ficando melhor o tempo todo". Embora eles não estivessem falando do Doodle (não estávamos por perto em 1967), com certeza isso se aplica ao novo Doodle. No que é facilmente uma de nossas maiores atualizações - o novo agendador torna o planejamento das reuniões mais simples e rápido.

Não apenas redesenhamos completamente o painel de instrumentos Doodle por dentro e por fora - tornando-o mais ágil e poderoso - mas a transição do Calendário Reservável para Booking Page significa que você pode ter controle completo sobre como automatizar seu dia.

Vejamos algumas das grandes novidades que você pode usar agora mesmo.

Seu novo painel de bordo: Tudo em um só lugar*

O novo Doodle Dashboard facilita mais do que nunca a organização de sua agenda. Simplificamos o design e adicionamos uma série de recursos que podem poupar seu tempo para se concentrar nas coisas importantes.

*Reunião de tipos todos em um só lugar**: *Com nosso novo design centralizado, você pode agora criar 1:1s, pesquisas de grupo, pesquisas e Páginas de Reserva a partir de um único espaço. Isto significa que não há mais volta e meia para configurar diferentes tipos de reuniões ou confusão sobre se você escolheu a correta.

Mais controle do que nunca: *** O novo painel Doodle é o seu cockpit de programação - um lugar para controlar tudo sobre suas reuniões. A partir daqui, você pode avaliar rapidamente todos os detalhes necessários, assim como atualizar detalhes e enviar lembretes.

*Tem sempre seu melhor visual:** *Sabemos que a marca é tão importante e é por isso que você pode personalizar o Doodle para ter o visual que deseja. O novo painel tem um hub central para mudar sua cor de fundo, tema ou logotipo.

*O suporte da equipe está a apenas um clique de distância:** *Nossa Consola de Administração simplifica o gerenciamento de uma equipe usando o Doodle. Com ele, você pode rapidamente puxar relatórios para identificar oportunidades de treinamento ou decidir com que ferramentas sua equipe pode trabalhar. É uma mudança de jogo para o gerenciamento da equipe.

*Meet anywhere:** *O novo Doodle significa que você nunca mais deve perder uma reunião! Ao estabelecer tempo com alguém, você pode facilmente adicionar sua ferramenta favorita de videoconferência. Isto significa que se uma reunião física não for possível - cada reunião vem com um link de reunião virtual.

Trabalhe à sua maneira: *** Sabemos que cada pessoa e cada empresa tem sua própria maneira de trabalhar. É por isso que o Doodle permite que você se integre com milhares de outras ferramentas para se misturar perfeitamente ao seu fluxo.

Página de reservas

Você pode ter conhecido ou sido um usuário de nosso Calendário Reservável, mas Página de Reservas é ainda melhor (e mais poderoso também). Com mais flexibilidade e controle do que nunca, Booking Page permite que você automatize seu dia e se concentre nas coisas que realmente importam para você.

A flexibilidade é algo que sabemos que muitos de vocês pediram e é a maior diferença que notarão em comparação com o Calendário Reservável. Ao configurar sua disponibilidade, você pode decidir a duração das reuniões, com que freqüência as vagas são mostradas e até mesmo quantas vezes por dia as pessoas podem reservar tempo com você. Uma vez que tudo o que você tem a fazer é enviar o link.

Para aqueles que usavam o Calendário de Reservas, você se lembrará que só poderia reservar reuniões em blocos de 15 minutos. Agora, com a Página de Reservas, você pode marcar a qualquer hora que quiser mais de cinco minutos.

Os incrementos personalizados também tornam muito mais provável que você encontre tempo com as pessoas que você precisa. Digamos que você ofereça uma reunião de 30 minutos às 11 horas da manhã. Se você acrescentar acréscimos personalizados de cinco minutos, os participantes poderão se inscrever às 11, 11.05, 11.10 e assim por diante. Mas aqui está a grande parte - uma vez selecionado um horário, todos os outros slots que cobrem esse tempo serão removidos. Sem reservas duplas.

Você também pode adicionar um tempo de reserva, o que significa que se você quiser algum tempo entre as reuniões que será levado em conta também.

Nossas novas opções de 'poder' também o ajudarão a reduzir o não-comparecimento.

Você pode optar por adicionar lembretes automáticos aos horários que as pessoas reservam com você. Isto significa que se um cliente importante marcar uma reunião com semanas de antecedência, não só podemos adicioná-la ao seu calendário quando eles marcam - mas enviaremos a eles um lembrete da reunião 24 horas antes. Isto permite que você se concentre no conteúdo da reunião em vez de tentar configurá-la.

Sabemos que muitas reuniões em um dia podem ser estressantes e com muitas delas acontecendo através de vídeo - não é de se admirar que tenha havido um aumento dramático na queima de funcionários. Uma das grandes novidades da Booking Page pode ajudar a reduzir isto.

Nossa ferramenta de limite de reuniões significa que quando você configura sua disponibilidade, você pode escolher quantas reuniões você terá em um dia. Uma vez atingido este número, removeremos todos os espaços para esse dia. Isto significa que se você tiver uma tarefa importante a completar ou assuntos familiares a atender, você terá tempo para isso.

A nova ferramenta de intervalo de datas significa que você não precisa se preocupar com a desatualização dos links de sua página de reservas. Se você estiver participando de um roadshow ou conferência comercial, você pode criar uma Página de Reserva com um intervalo de datas. Quando essa data for atingida, o link ficará inativo. Isto lhe dará paz de espírito de que reuniões inesperadas não surgirão de repente em seu calendário.

Para os amantes do Calendário Reservável, Booking Page oferece muito mais opções e dá a você a chance de automatizar seu dia como nunca antes. Não apenas acredite em nossa palavra - se você já tem uma conta Doodle, dirija-se agora ao seu novo visual no painel de controle e na Booking Page.

Se você não tiver uma conta, inscreva-se hoje para um teste gratuito 14.