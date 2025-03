The Beatles sang engang teksten "it's getting better all the time" (det bliver bedre og bedre hele tiden). Selv om de ikke talte om Doodle (vi var ikke til stede i 1967), gælder det helt sikkert for den nye Doodle. Den nye planlægger gør planlægning af møder enklere og hurtigere, hvilket er en af vores største opgraderinger nogensinde.

Ikke alene har vi fuldstændig redesignet Doodle-dashboardet indefra og ud - hvilket har gjort det mere responsivt og kraftfuldt - men Bookable Calendar's overgang til Booking Page betyder, at du kan få fuld kontrol over, hvordan du automatiserer din dag.

Lad os se på nogle af de fantastiske nye funktioner, som du kan bruge lige nu.

Din nye instrumentbræt: Alt på ét sted

Det nye Doodle Dashboard gør det nemmere end nogensinde før at organisere din tidsplan. Vi har forenklet designet og tilføjet en række funktioner, der kan spare dig tid til at fokusere på de vigtige ting.

*Mødetyper alt på ét sted**: *Med vores nye centraliserede design kan du nu oprette 1:1-møder, gruppeafstemninger, undersøgelser og bookingsider fra et enkelt sted. Det betyder, at du ikke længere skal gå frem og tilbage for at oprette forskellige mødetyper eller være forvirret over, om du har valgt den rigtige.

*Mere kontrol end nogensinde før: ** *Det nye Doodle-dashboard er dit planlægningscockpit - et sted, hvor du kan styre alt om dine møder. Herfra kan du hurtigt vurdere alle de detaljer, du har brug for, samt opdatere detaljer og sende påmindelser.

*Se altid bedst ud:** *Vi ved, at branding er så vigtigt, og derfor kan du tilpasse Doodle, så det ser ud, som du ønsker det. Det nye instrumentbræt har et centralt knudepunkt, hvor du kan ændre din baggrundsfarve, dit tema eller logo.

*Teamsupport er kun et klik væk:** *Vores administrationskonsol gør det nemt at administrere et team ved hjælp af Doodle. Med den kan du hurtigt trække rapporter for at identificere coachingmuligheder eller beslutte, hvilke værktøjer dit team kan arbejde med. Det er en game-changer for team management.

*Meet anywhere:** *Den nye Doodle betyder, at du aldrig mere skal gå glip af et møde! Når du fastsætter tid med nogen, kan du nemt tilføje dit foretrukne videokonferenceværktøj. Det betyder, at hvis et fysisk møde ikke er muligt - så leveres alle sammenkomster med et virtuelt mødelink.

*Arbejd på din måde: ** *Vi ved, at alle personer og virksomheder har deres egen måde at arbejde på. Derfor kan du med Doodle integrere med tusindvis af andre værktøjer, så de passer problemfrit ind i dit flow.

Booking Page

Du har måske kendt eller været bruger af vores Bookbare kalender, men Booking Page er endnu bedre (og også mere kraftfuld). Med mere fleksibilitet og kontrol end nogensinde før giver Booking Page dig mulighed for at automatisere din dag og fokusere på de ting, der virkelig betyder noget for dig.

Fleksibilitet er noget, som vi ved, at mange af jer har bedt om, og det er den største forskel, du vil bemærke i forhold til Bookable Calendar. Når du opretter din tilgængelighed, kan du bestemme længden af møderne, hvor ofte slots vises, og endda hvor mange gange om dagen folk kan booke tid hos dig. Når alt dette er gjort, er det eneste, du skal gøre, at sende linket.

For dem, der har brugt Bookable Calendar, vil du huske, at du kun kunne booke møder i blokke på 15 minutter. Nu kan du med Booking Page indstille når som helst længere end fem minutter.

Brugerdefinerede intervaller gør det også meget mere sandsynligt, at du kan finde tid med de personer, du har brug for. Lad os sige, at du tilbyder et 30-minutters møde kl. 11.00. Hvis du tilføjer brugerdefinerede intervaller på fem minutter, kan deltagerne booke sig til enten kl. 11, 11.05, 11.10 osv. Her er dog det smarte - når først et tidspunkt er valgt, fjernes alle de andre slots, der dækker det pågældende tidspunkt. Ingen dobbeltbookinger.

Du kan også tilføje et buffertidspunkt, hvilket betyder, at der også tages hensyn til, hvis du ønsker lidt tid mellem møderne.

Vores nye "power"-muligheder vil også hjælpe dig med at reducere antallet af udeblivelser.

Du kan vælge at tilføje automatiske påmindelser til tider, som folk booker hos dig. Det betyder, at hvis en vigtig kunde booker et møde flere uger i forvejen, kan vi ikke blot tilføje det til deres kalender, når de booker - men vi sender dem også en påmindelse om mødet 24 timer før. På den måde kan du fokusere på indholdet af mødet i stedet for at forsøge at arrangere det.

Vi ved, at mange møder på en dag kan være stressende, og når mange af disse møder foregår via video - er det ikke underligt, at der har været en dramatisk stigning i udbrændthed blandt medarbejderne. En af de fantastiske nye funktioner i Booking Page kan være med til at mindske dette.

Vores værktøj til mødebegrænsning betyder, at når du opretter din tilgængelighed, kan du vælge, hvor mange møder du vil have på en dag. Når dette antal er nået, fjerner vi alle slots for den pågældende dag. Det betyder, at hvis du har en vigtig opgave, der skal løses, eller hvis du skal tage dig af familieanliggender, har du tid til det.

Det nye værktøj til datointervaller betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om, at dine links på bookingsiden er forældede. Hvis du skal deltage i et roadshow eller en fagkonference, kan du oprette en bookingside med et datointerval. Når den pågældende dato er nået, bliver linket inaktivt. Dette giver dig ro i sindet, så du ikke pludselig får uventede møder i din kalender.

For elskere af Bookable Calendar tilbyder Booking Page så mange flere muligheder og giver dig en chance for at automatisere din dag som aldrig før. Du skal ikke bare tage vores ord for det - hvis du allerede har en Doodle-konto, skal du gå over til dit nye dashboard og Booking Page nu.

I Hvis du ikke har en konto, skal du tilmelde dig en gratis prøveperiode på 14 dage i dag.