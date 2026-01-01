द बीटल्स ने एक बार यह पंक्ति गाई थी: "यह हर समय बेहतर हो रहा है।" हालांकि वे Doodle के बारे में नहीं बोल रहे थे (1967 में हम मौजूद नहीं थे), यह नए Doodle पर निश्चित रूप से लागू होता है। हमारे अब तक के सबसे बड़े अपग्रेड्स में से एक में – नया शेड्यूलर मीटिंग की योजना बनाना सरल और तेज़ बनाता है।

न केवल हमने Doodle डैशबोर्ड को अंदर और बाहर से पूरी तरह से फिर से डिज़ाइन किया। - इसे अधिक प्रतिक्रियाशील और शक्तिशाली बनाना - लेकिन बुकएबल कैलेंडर का संक्रमण बुकिंग पेज इसका मतलब है कि आप अपने दिन को स्वचालित करने पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं।

आइए कुछ शानदार नई सुविधाओं पर नज़र डालें जिन्हें आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं।

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आपका नया डैशबोर्ड: सब कुछ एक ही जगह

नया Doodle डैशबोर्ड आपके शेड्यूल को व्यवस्थित करना पहले से कहीं अधिक आसान बना देता है। हमने डिज़ाइन को सरल बनाया है और कई ऐसी सुविधाएँ जोड़ी हैं जो आपको महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय बचा सकती हैं।

मीटिंग के सभी प्रकार एक ही स्थान पर: हमारे नए केंद्रीकृत डिज़ाइन के साथ, आप अब एक ही स्थान से 1:1 मीटिंग्स, ग्रुप पोल, सर्वेक्षण और बुकिंग पेज बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अब विभिन्न प्रकार की मीटिंग सेटअप करने के लिए बार-बार आगे-पीछे जाने या यह सोचने में उलझन कि आपने सही विकल्प चुना है या नहीं, की कोई ज़रूरत नहीं।

पहले से कहीं अधिक नियंत्रण: नया Doodle डैशबोर्ड आपका शेड्यूलिंग कॉकपिट है – एक ऐसा स्थान जहाँ आप अपनी मीटिंग्स से जुड़ी हर चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ से आप आवश्यक सभी विवरणों का तुरंत आकलन कर सकते हैं, साथ ही विवरण अपडेट कर सकते हैं और रिमाइंडर भेज सकते हैं।

हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाएँ: हम जानते हैं कि ब्रांडिंग कितनी महत्वपूर्ण है, और इसलिए आप Doodle को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। नए डैशबोर्ड में आपके बैकग्राउंड का रंग, थीम या लोगो बदलने के लिए एक केंद्रीय हब है।

टीम सहायता केवल एक क्लिक दूर है: हमारा एडमिन कंसोल Doodle का उपयोग करके टीम का प्रबंधन करना सरल बनाता है। इसकी मदद से आप कोचिंग के अवसरों की पहचान करने या यह तय करने के लिए कि आपकी टीम किन उपकरणों के साथ काम कर सकती है, जल्दी से रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यह टीम प्रबंधन के लिए एक गेम-चेंजर है।

कहीं भी मिलें: नया Doodle का मतलब है कि आपको अब कभी भी कोई मीटिंग मिस नहीं करनी पड़ेगी! जब आप किसी के साथ समय तय करते हैं, तो आप आसानी से अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर भौतिक बैठक संभव नहीं है, तो हर मिलने-जुलने के साथ एक वर्चुअल मीटिंग लिंक भी आता है।

अपना रास्ता बनाएं: हम जानते हैं कि हर व्यक्ति और कंपनी का काम करने का अपना तरीका होता है। इसलिए Doodle आपको हजारों अन्य टूल्स के साथ एकीकृत करने की सुविधा देता है, ताकि आप बिना किसी रुकावट के अपने कार्यप्रवाह में सहजता से शामिल हो सकें।

बुकिंग पेज

हो सकता है कि आप हमारे बुकएबल कैलेंडर को जानते हों या इसके उपयोगकर्ता रहे हों, लेकिन बुकिंग पेज और भी बेहतर है (और अधिक शक्तिशाली भी)। पहले से कहीं अधिक लचीलापन और नियंत्रण के साथ, बुकिंग पेज आपको अपने दिन को स्वचालित करने और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा देता है जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती हैं।

लचीलापन वह चीज़ है जिसके लिए हम जानते हैं कि आप में से कई लोगों ने अनुरोध किया था, और यह बुकएबल कैलेंडर की तुलना में आप जो सबसे बड़ा अंतर देखेंगे। अपनी उपलब्धता सेट करते समय आप मीटिंग्स की अवधि, स्लॉट्स कितनी बार दिखाए जाएँ और यहां तक कि लोग एक दिन में कितनी बार आपके साथ समय बुक कर सकते हैं, यह भी तय कर सकते हैं। एक बार यह सब हो जाने के बाद, आपको बस लिंक भेजना है।

जो लोग Bookable Calendar का उपयोग करते थे, उन्हें याद होगा कि आप केवल 15 मिनट के ब्लॉकों में ही बैठकें बुक कर सकते थे। अब Booking Page के साथ, आप पाँच मिनट से अधिक कोई भी समय निर्धारित कर सकते हैं।

कस्टम अंतराल आपको उन लोगों के साथ समय निकालने की संभावना को भी काफी बढ़ा देते हैं जिनसे आपको मिलना होता है। मान लीजिए आप सुबह 11 बजे 30 मिनट की मीटिंग ऑफर करते हैं। यदि आप पाँच मिनट के कस्टम अंतराल जोड़ते हैं, तो प्रतिभागी 11 बजे, 11:05, 11:10 आदि में बुक कर सकेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार समय चुन लिया गया, तो उस समय को कवर करने वाली सभी अन्य स्लॉट्स हटा दी जाएँगी। कोई दोहरी बुकिंग नहीं।

आप बफ़र समय भी जोड़ सकते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप बैठकों के बीच कुछ समय चाहते हैं तो वह भी ध्यान में रखा जाएगा।

हमारे नए 'पावर' विकल्प आपको नो-शो की संख्या कम करने में भी मदद करेंगे।

आप यह चुन सकते हैं कि जब लोग आपके साथ बैठक बुक करते हैं, तो उन समयों के लिए स्वचालित अनुस्मारक जोड़े जाएँ। इसका मतलब है कि यदि कोई महत्वपूर्ण ग्राहक हफ्तों पहले बैठक बुक करता है, तो हम न केवल बुकिंग के समय इसे उनके कैलेंडर में जोड़ सकते हैं, बल्कि बैठक से 24 घंटे पहले उन्हें बैठक की याद भी भेजेंगे। इससे आप बैठक की व्यवस्था करने की बजाय बैठक की सामग्री पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

हम जानते हैं कि एक दिन में बहुत सारी बैठकें तनावपूर्ण हो सकती हैं और इनमें से कई वीडियो के माध्यम से होने के कारण - इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कर्मचारियों में बर्नआउट में भारी वृद्धिबुकिंग पेज की एक शानदार नई विशेषता इसमें मदद कर सकती है।

हमारा मीटिंग कैप टूल यह सुनिश्चित करता है कि जब आप अपनी उपलब्धता निर्धारित करते हैं, तो आप एक दिन में होने वाली मीटिंग्स की संख्या चुन सकते हैं। एक बार यह संख्या पूरी हो जाने पर, हम उस दिन के सभी स्लॉट हटा देंगे। इसका मतलब है कि यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना हो या पारिवारिक मामलों को निपटाना हो, तो आपके पास समय होगा।

नया तारीख सीमा टूल का मतलब है कि आपको अपने बुकिंग पेज लिंक के पुराने हो जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप रोडशो या व्यापार सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, तो आप एक तारीख सीमा वाला बुकिंग पेज बना सकते हैं। एक बार वह तारीख आ जाने पर लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आपको यह आश्वासन मिलता है कि अप्रत्याशित बैठकें अचानक आपके कैलेंडर में नहीं आएंगी।

बुकएबल कैलेंडर प्रेमियों के लिए, बुकिंग पेज और भी अधिक विकल्प प्रदान करता है और आपको पहले कभी नहीं की तरह अपने दिन को स्वचालित करने का मौका देता है। सिर्फ हमारी बात पर भरोसा न करें – यदि आपके पास पहले से Doodle खाता है, तो अभी अपने नए लुक वाले डैशबोर्ड और बुकिंग पेज पर जाएँ।

यदि आपके पास खाता नहीं है, तो आज ही 14-दिन के निःशुल्क परीक्षण के लिए साइन अप करें।