Szwajcarska grupa medialna Tamedia zwiększyła swój udział w Doodle do 100 procent i zamierza nadal inwestować w tę platformę do planowania spotkań.

Założyciele Michael Näf i Paul E. Sevinç, a także Fundacja na rzecz Innowacji przy Banku Kantonalnym w Schwyz, jako udziałowcy mniejszościowi, zrzekli się swojego 51-procentowego udziału, zgodnie z ustaleniami z 2011 roku. W związku z pomyślnym przekazaniem kierownictwa operacyjnego Michaelowi Brechtowi w lutym 2014 roku Michael Näf i Paul E. Sevinç opuszczają obecnie Radę Nadzorczą spółki Doodle AG wraz ze sprzedażą swoich udziałów.

Ten platforma do planowania Pod kierownictwem nowego dyrektora generalnego Michaela Brechta firma w ostatnich miesiącach zainwestowała jeszcze więcej w ekspansję międzynarodową. Strategia ta przyniosła znaczący wzrost sprzedaży. Obecnie z serwisu Doodle korzysta co miesiąc ponad 20 milionów osób na całym świecie. Platforma do planowania spotkań, dostępna w 17 językach, planuje otwarcie biura w Berlinie w 2015 roku, skąd 10 pracowników będzie wspierać międzynarodowy rozwój serwisu.

Strony uzgodniły, że cena zakupu pozostanie poufna.

Zespół Doodle

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