Der Schweizer Medienkonzern Tamedia hat seinen Anteil an Doodle auf 100 Prozent aufgestockt und will weiter in die Terminplanungsplattform investieren.

Die Gründer Michael Näf und Paul E. Sevinç sowie die Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank als Minderheitsaktionäre haben ihren bereits 2011 vereinbarten Anteil von 51 Prozent aufgegeben. Nach der erfolgreichen Übergabe der operativen Führung an Michael Brecht im Februar 2014 scheiden Michael Näf und Paul E. Sevinç nun mit dem Verkauf ihrer Aktien aus dem Aufsichtsrat der Doodle AG aus.

Die Scheduling-Plattform unter der Leitung des neuen CEO Michael Brecht hat in den vergangenen Monaten weiter in die Internationalisierung investiert. Diese Strategie wurde mit einer deutlichen Umsatzsteigerung belohnt. Heute wird Doodle weltweit von mehr als 20 Millionen Menschen pro Monat genutzt. Die Terminplanungsplattform, die in 17 Sprachen verfügbar ist, plant für 2015 die Eröffnung eines Büros in Berlin, von dem aus 10 Mitarbeiter das internationale Wachstum der Plattform unterstützen werden.

Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Ihr Doodle-Team

