Le groupe médiatique suisse Tamedia a augmenté sa participation dans Doodle à 100 % et a l'intention de continuer à investir dans la plateforme de programmation.

Les fondateurs Michael Näf et Paul E. Sevinç ainsi que la Fondation pour l'innovation de la Banque Cantonale de Schwyz, en tant qu'actionnaires minoritaires, ont renoncé à leur part de 51 pour cent, comme cela avait déjà été convenu en 2011. Après le transfert réussi de la direction opérationnelle à Michael Brecht en février 2014, Michael Näf et Paul E. Sevinç quittent le conseil de surveillance de Doodle AG avec la vente de leurs actions.

La scheduling platform, sous la direction du nouveau CEO Michael Brecht, a continué d'investir dans l'internationalisation au cours des derniers mois. Cette stratégie a été récompensée par une augmentation substantielle des ventes. Aujourd'hui, plus de 20 millions de personnes utilisent Doodle chaque mois dans le monde. La plateforme de planification, qui est disponible en 17 langues, prévoit l'ouverture d'un bureau à Berlin en 2015, d'où 10 employés soutiendront la croissance internationale de la plateforme.

Les parties ont convenu de garder le prix d'achat confidentiel.

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