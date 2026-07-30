El grupo suizo de medios de comunicación Tamedia ha aumentado al 100% su participación en Doodle y tiene intención de seguir invirtiendo en la plataforma de programación.

Los fundadores Michael Näf y Paul E. Sevinç, así como la Fundación para la Innovación del Banco Cantonal de Schwyz como accionistas minoritarios, han renunciado a su participación del 51%, tal y como ya se acordó en 2011. Tras el exitoso traspaso de la gestión operativa a Michael Brecht en febrero de 2014, Michael Näf y Paul E. Sevinç abandonan ahora el Consejo de Supervisión de Doodle AG con la venta de sus acciones.

La plataforma de programación bajo la dirección del nuevo CEO Michael Brecht ha invertido más en internacionalización en los últimos meses. Esta estrategia se ha visto recompensada con un aumento sustancial de las ventas. En la actualidad, más de 20 millones de personas utilizan Doodle cada mes en todo el mundo. La plataforma de programación, disponible en 17 idiomas, tiene prevista la apertura de una oficina en Berlín en 2015, desde donde 10 empleados apoyarán el crecimiento internacional de la plataforma.

Las partes han acordado mantener la confidencialidad del precio de compra.

El equipo de Doodle

¿Quieres saber más sobre Doodle y su equipo? Aquí está todo lo que quieres saber.