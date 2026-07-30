Schweizisk mediekoncern Tamedia har ökat sitt ägande i Doodle till 100 procent och avser att fortsätta investera i schemaläggningsplattformen.

Grundarna Michael Näf och Paul E. Sevinç samt Innovationsstiftelsen vid Schwyz kantonalbank har, i egenskap av minoritetsaktieägare, avyttrat sin andel på 51 procent, vilket redan överenskommits 2011. Efter den framgångsrika överlåtelsen av den operativa ledningen till Michael Brecht i februari 2014 lämnar nu Michael Näf och Paul E. Sevinç styrelsen för Doodle AG i samband med försäljningen av sina aktier.

Den schemaläggningsplattform Under ledning av den nye VD:n Michael Brecht har företaget under de senaste månaderna satsat ytterligare på internationalisering. Denna strategi har belönats med en betydande försäljningsökning. Idag använder mer än 20 miljoner människor Doodle globalt varje månad. Schemaläggningsplattformen, som finns tillgänglig på 17 språk, planerar att öppna ett kontor i Berlin under 2015, där 10 medarbetare kommer att stödja plattformens internationella tillväxt.

Parterna kom överens om att hålla köpeskillingen konfidentiell.

Ditt Doodle-team

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