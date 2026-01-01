स्विस मीडिया समूह टामेडिया ने Doodle में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर ली है और इस शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म में निवेश करना जारी रखने का इरादा रखता है।

संस्थापक माइकल नेफ़ और पॉल ई. सेविंच के साथ-साथ श्वित्ज़ के कैंटन बैंक की इनोवेशन फाउंडेशन ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों के रूप में 2011 में पहले से सहमति व्यक्त किए अनुसार अपना 51 प्रतिशत हिस्सा त्याग दिया है। फरवरी 2014 में संचालन प्रबंधन का सफल हस्तांतरण माइकल ब्रेक्ट को होने के बाद, माइकल नेफ़ और पॉल ई. सेविंच अब अपने शेयरों की बिक्री के साथ Doodle एजी के पर्यवेक्षी बोर्ड से हट रहे हैं।

द अनुसूचनी मंच नए सीईओ माइकल ब्रेक्ट के निर्देशन में पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीयकरण में और निवेश किया गया है। इस रणनीति को बिक्री में पर्याप्त वृद्धि के साथ पुरस्कृत किया गया है। आज, हर महीने विश्वभर में 20 मिलियन से अधिक लोग Doodle का उपयोग करते हैं। यह शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म, जो 17 भाषाओं में उपलब्ध है, 2015 में बर्लिन में एक कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है, जहाँ से 10 कर्मचारी प्लेटफ़ॉर्म के अंतरराष्ट्रीय विकास में सहायता करेंगे।

पक्षों ने खरीद मूल्य को गोपनीय रखने पर सहमति व्यक्त की।

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