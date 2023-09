O grupo de mídia suíço Tamedia aumentou sua participação na Doodle para 100% e pretende continuar investindo na plataforma de agendamento.

Os fundadores Michael Näf e Paul E. Sevinç, bem como a Fundação de Inovação do Banco do Cantão de Schwyz, como acionistas minoritários, abriram mão de sua participação de 51%, conforme já acordado em 2011. Após a transferência bem-sucedida da gestão operacional para Michael Brecht em fevereiro de 2014, Michael Näf e Paul E. Sevinç estão deixando o Conselho de Supervisão da Doodle AG com a venda de suas ações.

A plataforma de agendamento, sob a direção do novo CEO Michael Brecht, investiu ainda mais na internacionalização nos últimos meses. Essa estratégia foi recompensada com um aumento substancial nas vendas. Atualmente, mais de 20 milhões de pessoas usam o Doodle globalmente todos os meses. A plataforma de agendamento, que está disponível em 17 idiomas, planeja a abertura de um escritório em Berlim em 2015, onde 10 funcionários darão suporte ao crescimento internacional da plataforma.

As partes concordaram em manter o preço da compra em sigilo.

