Il gruppo svizzero Tamedia ha aumentato la sua quota in Doodle al 100% e intende continuare a investire nella piattaforma di scheduling.

I fondatori Michael Näf e Paul E. Sevinç e la Fondazione per l'Innovazione della Banca Cantonale di Svitto, in qualità di azionisti di minoranza, hanno rinunciato alla loro quota del 51%, come già concordato nel 2011. Dopo il successo del trasferimento della gestione operativa a Michael Brecht nel febbraio 2014, Michael Näf e Paul E. Sevinç lasciano il Consiglio di sorveglianza di Doodle AG con la vendita delle loro quote.

La piattaforma di programmazione, sotto la direzione del nuovo CEO Michael Brecht, ha investito ulteriormente nell'internazionalizzazione negli ultimi mesi. Questa strategia è stata premiata con un sostanziale aumento delle vendite. Oggi, oltre 20 milioni di persone utilizzano Doodle a livello globale ogni mese. La piattaforma di scheduling, disponibile in 17 lingue, prevede l'apertura di un ufficio a Berlino nel 2015, da dove 10 dipendenti supporteranno la crescita internazionale della piattaforma.

Le parti hanno concordato di mantenere riservato il prezzo di acquisto.

