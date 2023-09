Den schweiziske mediekoncern Tamedia har øget sin andel i Doodle til 100 procent og har til hensigt at fortsætte med at investere i planlægningsplatformen.

Grundlæggerne Michael Näf og Paul E. Sevinç samt Innovation Foundation of the Canton Bank of Schwyz som mindretalsaktionærer har opgivet deres 51 procent andel som allerede aftalt i 2011. Efter den vellykkede overdragelse af den operationelle ledelse til Michael Brecht i februar 2014, forlader Michael Näf og Paul E. Sevinç nu Doodle AG's bestyrelse med salget af deres aktier.

scheduling platform har under ledelse af den nye CEO Michael Brecht investeret yderligere i internationalisering i de seneste måneder. Denne strategi er blevet belønnet med en betydelig stigning i salget. I dag bruger mere end 20 millioner mennesker Doodle på verdensplan hver måned. Planlægningsplatformen, som er tilgængelig på 17 sprog, planlægger at åbne et kontor i Berlin i 2015, hvorfra 10 medarbejdere vil støtte platformens internationale vækst.

Parterne er enige om at holde købsprisen fortrolig.

