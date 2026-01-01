Nie ma wątpliwości, że Doodle to najlepszy sposób na ustalenie terminu spotkania. Nie byłoby to jednak najlepsze narzędzie do ustalania terminów, gdybyśmy nie wzięli pod uwagę jednej kluczowej kwestii.

Strefy czasowe. Twoja godzina 8 czy moja godzina 8? Chwila, to o której się spotykamy?

Zajęliśmy się już tym wszystkim. Na wypadek, gdybyś miał jakieś pytania, chciałem podzielić się z tobą szczegółami.

Podczas odpytywania można spotkać się z dwoma ustawieniami stref czasowych.

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Strefa czasowa ankiety

W kroku 2, podczas tworzenia ankiety, należy ustawić „strefę czasową ankiety”. Jeśli posiadasz konto, ankieta powinna automatycznie przyjąć strefę czasową określoną w ustawieniach Twojego konta. Sprawdź swoje ustawienia tutaj. Jeśli nie masz konta, strefa czasowa ankiety zostanie ustalona na podstawie Twojego adresu IP. W kroku 2 możesz kliknąć na strefę czasową i wybrać inną, jeśli chcesz. Będzie to strefa czasowa Twojej ankiety oraz strefa czasowa Twojego wydarzenia.

Wyświetl strefę czasową

Rozważmy poniższą kwestię z perspektywy uczestników. Podczas przeglądania ankiety zauważysz „strefę czasową wyświetlania” tuż pod tytułem ankiety. Strefa ta będzie indywidualna dla każdej osoby przeglądającej ankietę, w zależności od jej lokalizacji. Ankieta powinna dostosowywać opcje czasu zgodnie z ustawieniami konta danej osoby lub jej adresem IP. Strefa czasowa ankiety pozostaje niezmienna, a opcje wyświetlania są dostosowywane indywidualnie dla każdego uczestnika. Możesz również kliknąć na strefę czasową i zmienić ją, jeśli chcesz.

Na przykład

Chciałbym zorganizować telekonferencję z kilkoma współpracownikami z zagranicy. Jestem w Berlinie i utworzyłem ankietę z kilkoma opcjami, które moim zdaniem powinny odpowiadać wszystkim. Strefa czasowa w ankiecie to Berlin. Kiedy moi współpracownicy z Nowego Jorku otworzą ankietę, zobaczą moje berlińskie godziny dostosowane do ich strefy czasowej (patrz wyżej). Opcja „11:00”, którą wybiorą, będzie odpowiadała mojej godzinie 17:00, biorąc pod uwagę 6-godzinną różnicę czasu. Kiedy telefon zadzwoni o 11:00 czasu nowojorskiego, będą gotowi, aby odebrać połączenie.

A co z aplikacjami?

Kiedy tworzysz ankietę z przedziałami czasowymi w aplikacji, Doodle przyjmuje strefę czasową ustawioną w telefonie jako strefę czasową ankiety. Podobnie podczas przeglądania ankiety w aplikacji wyświetlana strefa czasowa zostanie dostosowana zgodnie z ustawieniami telefonu. Nie ma potrzeby ręcznego dostosowywania strefy czasowej – zajmujemy się tym automatycznie.

Możesz też zapoznać się z naszymi często zadawanymi pytaniami tutaj aby uzyskać więcej informacji.