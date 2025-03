Mødes hvor som helst i verden

Der er ingen tvivl om, at Doodle er den bedste måde at arrangere et mødetidspunkt på. Det ville ikke være det bedste værktøj til at finde tid, hvis vi ikke tog hensyn til et vigtigt spørgsmål.

Tidszoner. Dit klokken 8 eller mit klokken 8? Vent, hvornår skal vi mødes igen?

Vi har allerede ordnet alt det her. Bare i tilfælde af at du havde nogle spørgsmål, ville jeg dele detaljerne med dig.

Der er to tidszoneindstillinger, som du vil støde på, når du foretager afstemninger.

Afstemningstidszone

I trin 2, når du opretter afstemningen, indstiller du "afstemningstidszonen". Hvis du har en konto, skal afstemningen automatisk tage den tidszone, som du har i dine kontoindstillinger. Tjek din her. Hvis du ikke har en konto, tages afstemningstidszonen ud fra din IP-adresse. Du kan frit klikke på tidszonen under trin 2 og vælge en anden, hvis du ønsker det. Dette vil være tidszonen for din afstemning og tidszonen for dit arrangement.

Vis tidszone

Overvej følgende fra dine deltageres perspektiv. Når du ser en afstemning, vil du bemærke "visningstidszone" lige under titlen på afstemningen. Denne tidszone vil være unik for den person, der ser afstemningen, afhængigt af hvor vedkommende befinder sig. Afstemningen bør justere tidsindstillingerne i henhold til personens kontoindstillinger eller IP-adresse. Afstemningens tidszone forbliver den samme, og visningsindstillingerne ændres for hver deltager. Du kan også klikke på tidszonen og ændre den, hvis du ønsker det.

For eksempel

Jeg vil gerne holde et telefonmøde med nogle kolleger i udlandet. Jeg er i Berlin, og jeg har oprettet en afstemning med nogle muligheder, som jeg tror kan fungere for alle. Afstemningens tidszone er Berlin. Når mine kolleger i New York åbner afstemningen, vil de se mine Berlin-tider justeret til deres tidszone (se ovenfor). Den indstilling kl. 11.00, som de vælger, vil være min indstilling kl. 17.00, idet der tages hensyn til tidsforskellen på 6 timer. Når telefonen ringer kl. 11.00 New York-tid, vil de være klar til at besvare den.

Hvad med apps?

Når du opretter en afstemning med tidsrum i appen, bruger Doodle den tidszone, du har indstillet din telefon til, som tidszone for afstemningen. Når du ser en afstemning i appen, vil tidszonen på displayet ligeledes blive justeret i overensstemmelse med din telefons indstillinger. Det er ikke nødvendigt at justere tidszonen, vi håndterer dette automatisk for dig.

Du kan også se vores FAQ her for at få flere oplysninger.