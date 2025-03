Non c'è dubbio che Doodle sia il modo migliore per organizzare un incontro. Non sarebbe il miglior strumento di ricerca dell'orario se non tenessimo conto di un aspetto fondamentale.

I fusi orari. Le tue 8 o le mie 8? Aspetta, quando ci rivediamo?

Ci siamo già occupati di tutto questo. Nel caso avessi delle domande, volevo condividere i dettagli con te.

Ci sono due impostazioni di fuso orario che si incontrano durante il sondaggio.

Fuso orario del sondaggio

Durante la fase 2 della creazione del sondaggio, si imposta il "fuso orario del sondaggio". Se si dispone di un account, il sondaggio dovrebbe essere impostato automaticamente sul fuso orario indicato nelle impostazioni dell'account. Controllate il vostro qui. Se non si dispone di un account, il fuso orario del sondaggio viene preso in considerazione dal proprio indirizzo IP. È possibile fare clic sul fuso orario durante il passaggio 2 e sceglierne un altro, se lo si desidera. Questo sarà il fuso orario del sondaggio e quello dell'evento.

Visualizza il fuso orario

Considerate quanto segue dal punto di vista dei partecipanti. Quando si visualizza un sondaggio, si noterà il "fuso orario di visualizzazione" proprio sotto il titolo del sondaggio. Questo fuso orario sarà unico per la persona che visualizza il sondaggio, a seconda della sua posizione. Il sondaggio dovrebbe regolare le opzioni di orario in base alle impostazioni dell'account o dell'indirizzo IP della persona. Il fuso orario del sondaggio rimane invariato, mentre le opzioni di visualizzazione vengono modificate per ciascun partecipante. È anche possibile fare clic sul fuso orario e cambiarlo, se lo si desidera.

Per esempio

Vorrei organizzare una teleconferenza con alcuni colleghi all'estero. Mi trovo a Berlino e ho creato un sondaggio con alcune opzioni che penso possano andare bene per tutti. Il fuso orario del sondaggio è Berlino. Quando i miei colleghi di New York apriranno il sondaggio, vedranno i miei orari di Berlino adattati al loro fuso orario (vedi sopra). L'opzione delle 11 del mattino da loro scelta sarà la mia delle 17, tenendo conto delle 6 ore di fuso orario. Quando il telefono squillerà alle 11 ora di New York, saranno pronti a rispondere.

E le app?

Quando si crea un sondaggio con fasce orarie nell'app, Doodle considera il fuso orario impostato sul telefono come fuso orario del sondaggio. Allo stesso modo, quando si visualizza un sondaggio nell'app, il fuso orario di visualizzazione viene regolato in base alle impostazioni del telefono. Non è necessario regolare il fuso orario, lo facciamo noi automaticamente.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare le nostre FAQ qui.