Il ne fait aucun doute que Doodle est le meilleur moyen d'organiser un temps de rencontre. Ce ne serait pas le meilleur outil de recherche de temps si nous ne tenions pas compte d'une question essentielle.

Les fuseaux horaires. Votre 8 heures ou mon 8 heures ? Attends, quand est-ce qu'on se retrouve ?

On s'est déjà occupé de tout ça. Juste au cas où vous auriez des questions, je voulais partager les détails avec vous.

Il y a deux paramètres de fuseau horaire que vous rencontrerez lors du sondage.

Fuseau horaire du sondage

À l'étape 2, lorsque vous créez le sondage, vous définissez le "fuseau horaire du sondage". Si vous avez un compte, le sondage devrait automatiquement prendre le fuseau horaire que vous avez défini dans les paramètres de votre compte. Vérifiez les vôtres ici. Si vous n'avez pas de compte, le fuseau horaire du sondage est déterminé par votre adresse IP. Vous êtes libre de cliquer sur le fuseau horaire à l'étape 2 et d'en choisir un autre si vous le souhaitez. Ce sera le fuseau horaire de votre sondage et le fuseau horaire de votre événement.

Afficher le fuseau horaire

Considérez ce qui suit du point de vue de vos participants. Lorsque vous consultez un sondage, vous remarquez le "fuseau horaire d'affichage" juste sous le titre du sondage. Ce fuseau horaire sera unique pour la personne qui consulte le sondage, en fonction de son emplacement. Le sondage doit ajuster les options de temps en fonction des paramètres du compte de la personne ou de son adresse IP. Le fuseau horaire du sondage reste le même et les options d'affichage sont modifiées pour chaque participant. Vous pouvez également cliquer sur le fuseau horaire et le modifier si vous le souhaitez.

par exemple

J'aimerais organiser une conférence téléphonique avec des collègues à l'étranger. Je suis à Berlin et j'ai créé un sondage avec quelques options qui, je pense, pourraient convenir à tout le monde. Le fuseau horaire du sondage est Berlin. Lorsque mes collègues de New York ouvriront le sondage, ils verront mon heure de Berlin ajustée à leur fuseau horaire (voir ci-dessus). L'option de 11 heures qu'ils choisiront sera mon heure de 17 heures, compte tenu du décalage horaire de 6 heures. Lorsque le téléphone sonnera à 11 heures, heure de New York, ils seront prêts à y répondre.

Et les applications ?

Lorsque vous créez un sondage avec des tranches horaires dans l'application, Doodle prend comme fuseau horaire du sondage le fuseau horaire que vous avez réglé sur votre téléphone. De même, lorsque vous consultez un sondage dans l'application, le fuseau horaire d'affichage sera ajusté en fonction des paramètres de votre téléphone. Il n'est pas nécessaire de régler le fuseau horaire, nous le faisons automatiquement pour vous.

Vous pouvez également consulter notre FAQ ici pour plus de détails.