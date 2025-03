Es steht außer Frage, dass Doodle der beste Weg ist, einen Termin für ein Treffen zu organisieren. Es wäre aber nicht das beste Tool zur Terminfindung, wenn wir einen wichtigen Punkt nicht berücksichtigen würden.

Die Zeitzonen. Deine 8 Uhr oder meine 8 Uhr? Moment, wann treffen wir uns wieder?

Das haben wir doch alles schon geklärt. Nur für den Fall, dass du noch Fragen hast, wollte ich dir die Details mitteilen.

Es gibt zwei Zeitzoneneinstellungen, auf die Sie bei der Abfrage stoßen werden.

Zeitzone der Umfrage

In Schritt 2, wenn Sie die Umfrage erstellen, legen Sie die "Zeitzone für die Umfrage" fest. Wenn Sie ein Konto haben, sollte die Umfrage automatisch in der Zeitzone durchgeführt werden, die Sie in Ihren Kontoeinstellungen angegeben haben. Überprüfen Sie Ihre hier. Wenn Sie kein Konto haben, wird die Zeitzone für die Umfrage anhand Ihrer IP-Adresse ermittelt. Es steht Ihnen frei, in Schritt 2 auf die Zeitzone zu klicken und eine andere zu wählen, wenn Sie möchten. Dies wird die Zeitzone Ihrer Umfrage und die Zeitzone Ihrer Veranstaltung sein.

Zeitzone anzeigen

Betrachten Sie das Folgende aus der Perspektive Ihrer Teilnehmer. Wenn Sie eine Umfrage ansehen, werden Sie die "Anzeigezeitzone" direkt unter dem Titel der Umfrage sehen. Diese Zeitzone ist für die Person, die die Umfrage anschaut, je nach ihrem Standort unterschiedlich. Die Umfrage sollte die Zeitoptionen entsprechend den Kontoeinstellungen oder der IP-Adresse der Person anpassen. Die Zeitzone der Umfrage bleibt gleich und die Anzeigeoptionen werden für jeden Teilnehmer geändert. Sie können auch auf die Zeitzone klicken und sie ändern, wenn Sie möchten.

Zum Beispiel

Ich möchte eine Telefonkonferenz mit einigen Kollegen in Übersee abhalten. Ich bin in Berlin und habe eine Umfrage mit einigen Optionen erstellt, von denen ich denke, dass sie für alle funktionieren könnten. Die Zeitzone der Umfrage ist Berlin. Wenn meine Kollegen in New York die Umfrage öffnen, sehen sie meine Berliner Zeit, die an ihre Zeitzone angepasst ist (siehe oben). Die 11-Uhr-Option, die sie wählen, wird meine 17-Uhr-Option sein, wobei der Zeitunterschied von 6 Stunden berücksichtigt wird. Wenn das Telefon um 11 Uhr New Yorker Zeit klingelt, werden sie bereit sein, es zu beantworten.

Was ist mit den Apps?

Wenn Sie eine Umfrage mit Zeitfenstern in der App erstellen, übernimmt Doodle die Zeitzone, auf die Sie Ihr Telefon eingestellt haben, als Zeitzone für die Umfrage. Wenn Sie eine Umfrage in der App ansehen, wird die Zeitzone entsprechend den Einstellungen Ihres Telefons angepasst. Sie brauchen die Zeitzone nicht einzustellen, wir erledigen das automatisch für Sie.

Weitere Informationen finden Sie auch in unseren FAQ hier.