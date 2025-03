No hay duda de que Doodle es la mejor forma de organizar una reunión. No sería la mejor herramienta para encontrar la hora si no tuviéramos en cuenta una cuestión vital.

Los husos horarios. ¿Tus 8 en punto o mis 8 en punto? Espera, ¿cuándo quedamos otra vez?

Ya nos hemos ocupado de todo esto. Sólo en caso de que tuvieras alguna pregunta, quería compartir los detalles contigo.

Hay dos configuraciones de zona horaria que encontrarás al sondear.

Zona horaria de sondeo

En el paso 2, cuando crees el sondeo, establecerás la "zona horaria del sondeo". Si tienes una cuenta, el sondeo debería tomar automáticamente la zona horaria que tengas en la configuración de tu cuenta. Comprueba la tuya aquí. Si no tienes una cuenta, la zona horaria de la encuesta se toma de tu dirección IP. Puedes hacer clic en la zona horaria durante el paso 2 y elegir otra si lo deseas. Esta será la zona horaria de tu encuesta y la zona horaria de tu evento.

Mostrar zona horaria

Considera lo siguiente desde la perspectiva de tus participantes. Al ver una encuesta, verá la "zona horaria de visualización" justo debajo del título de la encuesta. Esta zona horaria será única para la persona que vea la encuesta, dependiendo de su ubicación. La encuesta ajustará las opciones de hora según la configuración de la cuenta o la dirección IP de la persona. La zona horaria del sondeo sigue siendo la misma y las opciones de visualización cambian para cada participante. También puede hacer clic en la zona horaria y cambiarla si lo desea.

Por ejemplo

Me gustaría tener una conferencia telefónica con algunos colegas en el extranjero. Estoy en Berlín y he creado una encuesta con algunas opciones que creo que podrían funcionar para todos. La zona horaria de la encuesta es Berlín. Cuando mis colegas de Nueva York abran la encuesta, verán mi horario de Berlín ajustado a su zona horaria (véase más arriba). La opción de las 11 de la mañana que ellos elijan serán mis 5 de la tarde, teniendo en cuenta las 6 horas de diferencia horaria. Cuando suene el teléfono a las 11 de la mañana, hora de Nueva York, estarán preparados para contestarlo.

¿Y las aplicaciones?

Cuando crees una encuesta con franjas horarias en la aplicación, Doodle tomará la zona horaria que tengas configurada en tu teléfono como zona horaria de la encuesta. Del mismo modo, cuando visualices una encuesta en la aplicación, la zona horaria de visualización se ajustará según la configuración de tu teléfono. No hay necesidad de ajustar la zona horaria, nosotros lo hacemos automáticamente.

También puede consultar nuestras preguntas frecuentes aquí para obtener más información.